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Američki Senat usvojio je veliki paket sankcija protiv Rusije, nazvan po pokojnom senatoru Lindziju Grejemu, koji je imao ključnu ulogu u višemesečnim pregovorima o tom zakonu.

Zakon je usvojen velikom većinom, sa 86 glasova "za" i 11 "protiv", a sada treba da bude razmatran u Predstavničkom domu Kongresa, koji je trenutno na pauzi do septembra, prenosi CNN.

Predlog zakona predviđa obavezne sankcije protiv visokih zvaničnika ruske vlade, uključujući predsednika Rusije Vladimira Putina, kao i protiv ruskih oligarha, državnih kompanija i stranih firmi koje podržavaju rusku odbrambenu industriju.

Zakon o sankvijamaprevdiđa 500 odsto takse na gas i naftu uvezene iz Rusije. Paket, takođe, predviđa uvođenje carina do 100 odsto na robu iz pet najvećih kupaca ruske nafte i prirodnog gasa, među kojima su Kina i Indija.

O konačnoj visini carina odlučivao bi američki trgovinski predstavnik Džejson Grir. Izuzetak bi bile zemlje koje uvoze manje od 15 odsto ukupnog ruskog izvoza prirodnog gasa i koje rade na značajnom smanjenju zavisnosti od ruskih energenata.

Dan pre smrti, Grejem je u Kijevu, dok je stajao ispred tenkova na ulicama ukrajinske prestonice, saopštio da su administracija SAD i ključni senatori postigli dogovor o paketu.

Posle njegove smrti, kolege iz Senata zalagale su se za usvajanje zakona, nazivajući ga "prikladnim nasleđem" pokojnog senatora.

"Poznajem ovog čoveka 32 godine i spreman sam da kažem - ovo je najveće dostignuće Lindzija Grejema", izjavio je predsednik Odbora za oružane snage Senata Rodžer Viker.

Senat je prvo proceduralno glasanje o zakonu održao neposredno posle Grejemove sahrane u Vašingtonu.