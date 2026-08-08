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Kijevska oblastje tokom proleća i leta bila izložena brojnim vazdušnim napadima, a zbog kritičnog nedostatka sistema protivvazdušne odbrane prestonica Ukrajine i dalje ostaje izložena ruskim balističkim projektilima, piše Kijev independent.

U napadima na Brovarski okrug Kijevske oblasti 8. avgusta poginule su tri osobe, saopštio je načelnik Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Među žrtvama je i dete. Još tri osobe su povređene u Brovarima, među njima još jedno dete.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 8. avgust 2026. godine Foto: X printscreen

U napadu su oštećeni stambena zgrada, automobili i pomoćni objekti. Izbio je i požar u jednom nestambenom objektu, naveo je Tkačenko. Ekipe hitnih službi i dalje rade na pogođenim lokacijama.

- Rusija nastavlja da teroriše civilno stanovništvo - rekao je Tkačenko.

Najnoviji napad na Brovare, predgrađe istočno od Kijeva, dogodio se dok se lokalno stanovništvo još nije oporavilo od masovnog ruskog napada u kojem je na železničkoj stanici poginulo osam ljudi. Taj napad bio je jedan od najintenzivnijih ruskih bombardovanja Brovara od početka rata.

U međuvremenu, u ukrajinskoj prestonici izbili su požari u dve odvojene garaže i jednom poslovnom objektu u Holosijevskom okrugu, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (DSNS).

Još jedan požar ugašen je "na teritoriji jednog preduzeća" u Obolonskom okrugu, navodi DSNS.

Ubrzo posle ponoći 8. avgusta, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo počelo je da upozorava stanovnike da talasi dronova prilaze Kijevu i okolnom području. Eksplozije su se u gradu prvi put čule oko 00:45 sati po lokalnom vremenu, prema izveštajima novinara Kijev independenta sa terena.

Manje od 15 minuta kasnije, grad je ponovo potresla serija eksplozija. Oko 3 sata ujutru, dok su spasilačke ekipe gasile požare u Brovarima, novinari Kijev independenta izvestili su o novim eksplozijama i naveli da balistički projektili napadaju prestonicu.

Ratno vazduhoplovstvo je takođe upozorilo da su ruski dronovi i navođene avio-bombe upućeni ka drugim delovima zemlje. Eksplozije su prijavljene i u Dnjepru, četvrtom najvećem gradu u Ukrajini.

Napadi i dalje traju, a pune razmere materijalne štete i broj žrtava još nisu poznati.

Rusija sve češće ispaljuje salve balističkih projektila na Kijev i druge gradove, uništavajući stambene zgrade, ključne energetske objekte i civilnu infrastrukturu, piše ukrajinski list.

Bez dovoljne količine presretačkih raketa za sisteme Patriot, ovi ciljevi su gotovo nezaštićeni od ruskih balističkih projektila, dodaje se u izveštaju.

Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je 7. avgusta da je Ukrajina u julu uspela da presretne samo 29 od 195 balističkih projektila koje je Rusija ispalila na tu zemlju.

U najnovijem masovnom napadu Rusije pogođeni su Kijev i okolina 48 sati ranije, tokom noći 5. avgusta, kada je poginulo 17 ljudi, a gotovo 30 je povređeno.