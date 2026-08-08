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Ukrajinaje tokom noći 8. avgusta napala rafineriju nafte u Samarskoj oblasti i još jednu rafineriju na jugu Rusije, u Krasnodarskom kraju, objavili su kanali koji prate situaciju.

Posle napada ukrajinskih snaga izbio je požar u rafineriji nafte u Sizranjuu ruskoj Samarskoj oblasti, objavio je Telegram kanal Exilenova Plus.

Još jedna rafinerija nafte u mestu Iljskij, u Krasnodarskom kraju, pogođena je i zapalila se tokom ukrajinskog napada, objavio je informativni kanal Supernova Plus.

Ukrajina redovno napada vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije, kao i na okupiranim teritorijama, u pokušaju da umanji sposobnost Moskve da nastavi rat.

Ukrajinske snage su 7. avgusta napale logistički centar ruskog giganta za elektronsku trgovinu "Vajldberis" u gradu Jekaterinburgu, u Rusiji, objavio je nezavisni ruski portal Astra.