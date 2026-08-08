NAPADNUTA RUSIJA! Bukte ključni strateški objekti, Ukrajinci izveli strahovite udare u dve oblasti! Objavljeni snimci UNIŠTENJA! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinaje tokom noći 8. avgusta napala rafineriju nafte u Samarskoj oblasti i još jednu rafineriju na jugu Rusije, u Krasnodarskom kraju, objavili su kanali koji prate situaciju.
Posle napada ukrajinskih snaga izbio je požar u rafineriji nafte u Sizranjuu ruskoj Samarskoj oblasti, objavio je Telegram kanal Exilenova Plus.
Još jedna rafinerija nafte u mestu Iljskij, u Krasnodarskom kraju, pogođena je i zapalila se tokom ukrajinskog napada, objavio je informativni kanal Supernova Plus.
Ukrajina redovno napada vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije, kao i na okupiranim teritorijama, u pokušaju da umanji sposobnost Moskve da nastavi rat.
Ukrajinske snage su 7. avgusta napale logistički centar ruskog giganta za elektronsku trgovinu "Vajldberis" u gradu Jekaterinburgu, u Rusiji, objavio je nezavisni ruski portal Astra.
Ukrajinski dronovi su tokom noći 5. avgusta napali još jedno skladište velike ruske internet-trgovine "Vajldberis" u Tulskoj oblasti, saopštile su tamošnje vlasti.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)