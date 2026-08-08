ČUO SE PRASAK, TRESLI SE KREVETI, PREDMETI PADALI NA POD! Snažan zemljotres pogodio Tirol, ljuljalo se sve do Insbruka i Tuksa! Građani preplašeni!
Prasak, podrhtavanje kreveta, pa čak i predmeti koji padaju na pod - subota je za mnoge stanovnike Tirolapočela velikim strahom.
U 6:42 sati ujutru zemlja se zatresla u okolini Hala. Prema podacima Geosphere Austria, zemljotres je bio magnitude 3,5. Epicentar je bio na dubini od osam kilometara.
Zemljotres se osetio sve do Insbruka i Tuksa
Podrhtavanje se nije osetilo samo u okolini Hala. Građani su prijavili da su zemljotres osetili i u Insbruku i Zefeldu.
- Prvo se čuo prasak, a onda se kuća zatresla - rekao je jedan od stanovnika za list "Tiroler Tageszeitung", opisujući trenutak potresa.
Podrhtavanje je, po svemu sudeći, bilo primetno i na većoj udaljenosti.
- Čak se i u Tuksu nakratko tresao krevet - rekao je drugi čovek.
Predmeti padali na pod
U jednom stanu u Milsu zemljotres je, prema navodima, bio toliko snažan da su predmeti pali na pod.
Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti na zgradama.