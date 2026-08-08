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"Prvo se čuo prasak, a onda se kuća zatresla"

"Prvo se čuo prasak, a onda se kuća zatresla"

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Prasak, podrhtavanje kreveta, pa čak i predmeti koji padaju na pod - subota je za mnoge stanovnike Tirolapočela velikim strahom.

U 6:42 sati ujutru zemlja se zatresla u okolini Hala. Prema podacima Geosphere Austria, zemljotres je bio magnitude 3,5. Epicentar je bio na dubini od osam kilometara.

Zemljotres se osetio sve do Insbruka i Tuksa

Podrhtavanje se nije osetilo samo u okolini Hala. Građani su prijavili da su zemljotres osetili i u Insbruku i Zefeldu.

- Prvo se čuo prasak, a onda se kuća zatresla - rekao je jedan od stanovnika za list "Tiroler Tageszeitung", opisujući trenutak potresa.

Podrhtavanje je, po svemu sudeći, bilo primetno i na većoj udaljenosti.

- Čak se i u Tuksu nakratko tresao krevet - rekao je drugi čovek.

Predmeti padali na pod

U jednom stanu u Milsu zemljotres je, prema navodima, bio toliko snažan da su predmeti pali na pod.