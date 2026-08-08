UKRAJINSKI DRONOVI SPRŽILI 102 RUSKA CILJA: Potopljeni brodovi, gori "flota iz senke", okupirane zone ostaju bez struje! Na meti i baze FSB-a!
Ukrajinske Snage bespilotnih sistema (USF) pogodile su 102 ruska cilja tokom dva dana, uključujući šest brodova iz moskovske "flote iz senke" i 10 energetskih objekata na teritorijama pod ruskom okupacijom, saopštio je komandant USF Robert "Mađar" Brovdi.
Udari izvedeni 6. i 7. avgusta pogodili su ciljeve duboko iza ruskih linija, uključujući vojne položaje, logističke mreže, sisteme protivvazdušne odbrane i infrastrukturu koja podržava ruske okupacione snage.
Među plovilima pogođenim u Crnom i Azovskom moru bila su dva tankera i četiri teretna broda za prevoz rasutog tereta, naveo je Brovdi.
U okviru operacije pogođeno je i osam lokacija na kojima su bile raspoređene ruske trupe, dva skladišta goriva, maziva i municije, dva radarska sistema, protivvazdušni raketni sistem Buk, lokomotive, cisterne sa gorivom, mobilne vatrene grupe, tri repetitora korišćena za upravljanje udarnim dronovima Šahed/Geranj, kao i pet komunikacionih tornjeva.
Ukrajina sve češće napada rusku pomorsku logistiku na okupiranom Krimu i u njegovoj okolini. Kijev tvrdi da brodovi koje opisuje kao deo ruske "flote iz senke" pomažu u održavanju vojnih i ekonomskih operacija Moskve, istovremeno omogućavajući zaobilaženje sankcija.
U julu su ukrajinski dronovi pogodili osam sankcionisanih tankera u Azovskom moru koji su dopremali gorivo na okupirani Krim. Ukrajinske snage bespilotnih sistema tada su saopštile da ometanje ruske pomorske logistike otežava dopremanje goriva i municije potrebnih okupacionim trupama.
"Isključenje Krima" stiglo do 211 energetskih ciljeva
U najnovijoj operaciji pogođeno je i 10 elektroenergetskih objekata u delovima Donjecke, Luganske i Zaporoške oblasti pod ruskom okupacijom.
Prema Brovdijevim rečima, među metama su bile trafostanica "Zorja" od 330 kilovolti u okupiranom delu Donjecke oblasti, trafostanica "Mirna" od 330 kilovolti u blizini Mariupolja, kao i nekoliko trafostanica od 110 kilovolti u okupiranom lučkom gradu i njegovoj okolini.
Energetski objekti pogođeni su i u blizini Berdjanska u Zaporoškoj oblasti, kao i na okupiranim područjima Luganske oblasti.
Brovdi je naveo da je ovim udarima ukupan broj energetskih objekata pogođenih od 1. jula u okviru operacije nazvane "Isključenje Krima" dostigao 211 na ukrajinskim teritorijama pod ruskom okupacijom.
Cilj kampanje je ometanje elektroenergetskih i logističkih mreža koje podržavaju ruske snage na Krimu i u drugim okupiranim oblastima na jugu i istoku Ukrajine.
Ranije ove nedelje USF je saopštio da je 4. i 5. avgusta pogodio 13 energetskih objekata. Između 28. i 29. jula ukrajinski dronovi pogodili su još 10 energetskih objekata na okupiranom Krimu i u delovima Hersonske i Luganske oblasti.
Na meti i vojni objekti i baze FSB-a
Najnoviji talas napada nije bio ograničen samo na energetsku infrastrukturu i pomorske ciljeve.
Brovdi je saopštio da su ukrajinske snage, u saradnji sa ukrajinskom vojnom obaveštajnom službom, pogodile bazu sa pripadnicima ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) u Ščasljivcevu, u okupiranom delu Hersonske oblasti.
Drugi napadi bili su usmereni na ruske remontne i logističke baze, skladišta vojne opreme i vojni poligon na okupiranom Krimu i u Zaporoškoj oblasti, uključujući objekte koje koriste ruske vazdušno-desantne snage.
Širok spisak meta pokazuje sve veću upotrebu ukrajinskih dronova dugog dometa za napade na infrastrukturu na koju se Rusija oslanja kako bi održavala svoje snage na okupiranim teritorijama, od elektroenergetske mreže i snabdevanja gorivom do pomorske logistike, komunikacija i protivvazdušne odbrane.
(Kurir.rs/KyivPost)