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Ukrajinske Snage bespilotnih sistema (USF) pogodile su 102 ruska cilja tokom dva dana, uključujući šest brodova iz moskovske "flote iz senke" i 10 energetskih objekata na teritorijama pod ruskom okupacijom, saopštio je komandant USF Robert "Mađar" Brovdi.

Udari izvedeni 6. i 7. avgusta pogodili su ciljeve duboko iza ruskih linija, uključujući vojne položaje, logističke mreže, sisteme protivvazdušne odbrane i infrastrukturu koja podržava ruske okupacione snage.

Među plovilima pogođenim u Crnom i Azovskom moru bila su dva tankera i četiri teretna broda za prevoz rasutog tereta, naveo je Brovdi.

U okviru operacije pogođeno je i osam lokacija na kojima su bile raspoređene ruske trupe, dva skladišta goriva, maziva i municije, dva radarska sistema, protivvazdušni raketni sistem Buk, lokomotive, cisterne sa gorivom, mobilne vatrene grupe, tri repetitora korišćena za upravljanje udarnim dronovima Šahed/Geranj, kao i pet komunikacionih tornjeva.

Ukrajina sve češće napada rusku pomorsku logistiku na okupiranom Krimu i u njegovoj okolini. Kijev tvrdi da brodovi koje opisuje kao deo ruske "flote iz senke" pomažu u održavanju vojnih i ekonomskih operacija Moskve, istovremeno omogućavajući zaobilaženje sankcija.

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U julu su ukrajinski dronovi pogodili osam sankcionisanih tankera u Azovskom moru koji su dopremali gorivo na okupirani Krim. Ukrajinske snage bespilotnih sistema tada su saopštile da ometanje ruske pomorske logistike otežava dopremanje goriva i municije potrebnih okupacionim trupama.

"Isključenje Krima" stiglo do 211 energetskih ciljeva

U najnovijoj operaciji pogođeno je i 10 elektroenergetskih objekata u delovima Donjecke, Luganske i Zaporoške oblasti pod ruskom okupacijom.

Prema Brovdijevim rečima, među metama su bile trafostanica "Zorja" od 330 kilovolti u okupiranom delu Donjecke oblasti, trafostanica "Mirna" od 330 kilovolti u blizini Mariupolja, kao i nekoliko trafostanica od 110 kilovolti u okupiranom lučkom gradu i njegovoj okolini.

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Energetski objekti pogođeni su i u blizini Berdjanska u Zaporoškoj oblasti, kao i na okupiranim područjima Luganske oblasti.

Brovdi je naveo da je ovim udarima ukupan broj energetskih objekata pogođenih od 1. jula u okviru operacije nazvane "Isključenje Krima" dostigao 211 na ukrajinskim teritorijama pod ruskom okupacijom.

Cilj kampanje je ometanje elektroenergetskih i logističkih mreža koje podržavaju ruske snage na Krimu i u drugim okupiranim oblastima na jugu i istoku Ukrajine.

Ranije ove nedelje USF je saopštio da je 4. i 5. avgusta pogodio 13 energetskih objekata. Između 28. i 29. jula ukrajinski dronovi pogodili su još 10 energetskih objekata na okupiranom Krimu i u delovima Hersonske i Luganske oblasti.

Na meti i vojni objekti i baze FSB-a

Najnoviji talas napada nije bio ograničen samo na energetsku infrastrukturu i pomorske ciljeve.

Brovdi je saopštio da su ukrajinske snage, u saradnji sa ukrajinskom vojnom obaveštajnom službom, pogodile bazu sa pripadnicima ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) u Ščasljivcevu, u okupiranom delu Hersonske oblasti.

Drugi napadi bili su usmereni na ruske remontne i logističke baze, skladišta vojne opreme i vojni poligon na okupiranom Krimu i u Zaporoškoj oblasti, uključujući objekte koje koriste ruske vazdušno-desantne snage.