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Prema informacijama ukrajinske Državne službe za vanredne situacije, tokom napada su stradali krov, prozori i tribine stadiona.

Stadion FK Černomorec u Odesi bio meta ruskog napada dan pred utakmicu ukrajinske Premijer lige Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IGOR MASLOV/EPA

Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper saopštio je da je 29-godišnja žena zadobila povrede od gelera. Nadležni organi još utvrđuju kolika je ukupna materijalna šteta pričinjena u napadu.

Incident se dogodio samo dan pre planirane utakmice drugog kola ukrajinske Premijer lige. Na stadionu Černomorec u subotu je trebalo da se sastanu domaći Černomorec i Kolos, a početak meča bio je zakazan za 13 časova.

Za sada nema zvanične potvrde da li će zbog napada utakmica biti odložena ili otkazana.

(Kurir.rs)

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