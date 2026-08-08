Stadion FK Černomorec u Odesi, kapaciteta 34.000 gledalaca, oštećen je u ruskom napadu, a u udaru je povređena jedna osoba
odesa na udaru
RUSI GAĐALI STADION KAPACITETA 34.000 LJUDI! Pogodili ga dan pred VAŽNU utakmicu ukrajinske Premijer lige! Zjapi velika RUPA, krhotine na terenu (FOTO/VIDEO)
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Prema informacijama ukrajinske Državne službe za vanredne situacije, tokom napada su stradali krov, prozori i tribine stadiona.
Stadion FK Černomorec u Odesi bio meta ruskog napada dan pred utakmicu ukrajinske Premijer lige Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IGOR MASLOV/EPA
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Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper saopštio je da je 29-godišnja žena zadobila povrede od gelera. Nadležni organi još utvrđuju kolika je ukupna materijalna šteta pričinjena u napadu.
Incident se dogodio samo dan pre planirane utakmice drugog kola ukrajinske Premijer lige. Na stadionu Černomorec u subotu je trebalo da se sastanu domaći Černomorec i Kolos, a početak meča bio je zakazan za 13 časova.
Za sada nema zvanične potvrde da li će zbog napada utakmica biti odložena ili otkazana.
(Kurir.rs)
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