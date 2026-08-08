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Ukrajina je pristala da ne napada određene neruske naftne tankere i infrastrukturu na Crnom moru koja je od ključnog značaja za izvoz kazahstanske nafte, nakon što su napadi na brodove u julu doveli do obustave utovara, izjavio je američki zvaničnik.

Ukrajina je uspostavila kontakt-tačke preko kojih komercijalni brodari mogu da dostavljaju informacije kako bi se obezbedio bezbedan prolazak, rekao je američki zvaničnik, koji je zatražio anonimnost kako bi otvoreno govorio o privatnom dogovoru.

Ova obaveza, koja je usledila nakon sastanka visokih zvaničnika američke administracije i ukrajinskog rukovodstva, mogla bi da predstavlja značajan korak ka povećanju protoka nafte u regionu. Prethodno je niz napada na brodove u blizini terminala Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (KTK) u ruskom Novorosijsku doveo do poremećaja u transportu.

Terminal KTK je od ključnog značaja za plasiranje kazahstanske nafte na svetsko tržište, jer ova centralnoazijska zemlja nema dovoljno kapaciteta za izvoz velikih količina nafte alternativnim pravcima.

KTK u uobičajenim okolnostima transportuje oko dva odsto ukupne svetske ponude sirove nafte, dok evropske rafinerije u velikoj meri zavise od nafte koja stiže iz ovog regiona.

Ukrajina je pojačala kampanju protiv ruskih naftnih luka u okviru rata koji je počeo ruskom invazijom 2022. godine. Napadi su obuhvatili i brodove kod terminala KTK, što je poremetilo utovar i dovelo do obustave pojedinih operacija, jer su brodovlasnici počeli da izbegavaju ovo područje.

Do poremećaja je došlo u trenutku kada globalno tržište teško može da podnese dodatno smanjenje protoka nafte, s obzirom na to da rat u Iranu i smanjen obim transporta kroz Ormuski moreuz već ograničavaju količine nafte dostupne na tržištu.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Rast cena sirove nafte i goriva odrazio se na globalnu ekonomiju i doveo do povećanja cena goriva na američkim pumpama uoči novembarskih izbora za Kongres, na kojima se očekuje da će ekonomska pitanja biti među glavnim brigama birača.

Dogovor Vašingtona i Kijeva: Postavljeni jasni uslovi

Prema sporazumu postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajina se obavezala da neće napadati infrastrukturu KTK i neruske brodove koji plove ka terminalu, pod uslovom da ta plovila nisu pod ukrajinskim sankcijama i da ne prevoze ruski teret, naveo je američki zvaničnik.

Kijev takođe brodarskim kompanijama dostavlja smernice kojima se precizira koja plovila mogu biti predmet napada.

Prema ovom aranžmanu, brodovi ne smeju biti pod ukrajinskim sankcijama, ne smeju prevoziti rusku naftu ili drugi ruski teret i ne smeju biti u vlasništvu ruskih fizičkih ili pravnih lica, rekao je zvaničnik.

Ukrajina ostaje u bliskom kontaktu sa američkim kompanijama i administracijom predsednika Donalda Trampa o svim pitanjima koja se odnose na bezbednost komercijalne plovidbe, rekao je još jedan izvor upoznat sa situacijom.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Ipak, nije jasno da li će ovaj dogovor biti dovoljan da se obim transporta vrati u normalu i u potpunosti umiri brodarske kompanije koje strahuju od novih napada, posebno imajući u vidu da prethodni aranžmani namenjeni zaštiti brodova nisu bili dovoljni.

Neke kompanije koje su Ukrajini prethodno dostavile spiskove brodova koje ne bi trebalo napadati ipak su zabeležile napade na pojedina svoja plovila.

Iako je transport u međuvremenu obnovljen, njegov obim ostao je ispod uobičajenog nivoa zbog šire kampanje napada dronovima u okolini Novorosijska.

Ruske vlasti uglavnom obustavljaju utovar nafte kada se na terminalima proglasi opasnost od napada dronovima.

Prvi talas napada dronovima tokom nedelje koja je počela 20. jula naveo je komercijalne brodove koje su angažovale američke kompanije da obustave utovar na terminalu KTK.

Iako je utovar nastavljen 27. jula, komercijalni brodovi koji su preuzimali naftu na terminalu ponovo su pogođeni dronovima dva dana kasnije.

Transport nafte pao, cene prevoza otišle u nebo

Zbog nedavnih poremećaja očekuje se da će izvoz nafte CPC Blend ovog meseca pasti za oko trećinu, prema navodima izvora upoznatih sa situacijom.

Ipak, postoji određena neizvesnost u vezi sa tim procenama, jer one ne uključuju isporuke planirane za jul koje su odložene za avgust, dok bi nedavne obustave mogle dodatno da pomere i pojedine avgustovske isporuke.

Rizik povezan sa utovarom na ovom terminalu odražava se i na cenu angažovanja tankera koji plove ka njemu.

Samo ograničen broj brodovlasnika spreman je da prihvati takve poslove, budući da oni podrazumevaju uplovljavanje u rusku luku, dok su neke kompanije dodatno obeshrabrene nedavnim napadima.