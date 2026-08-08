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Zdravlje norveškog kralja Haralda Vponovo je u centru pažnje nakon što je 89-godišnji monarh u petak obavio pregled u bolnici u Oslu, posle dva zvanična angažmana.

Norveški magazin "Se og Hør" prvobitno je objavio da je Harald u bolnicu prevezen ambulantnim vozilom. Međutim, kraljevska porodica je odmah demantovala tu informaciju.

Norveški kralj Harald V Foto: Carl Sandin / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Dvor demantovao navode

- To nije tačno, kralj je došao svojim automobilom. Imao je zakazani pregled kod svog lekara - saopšteno je iz kraljevskog dvora.

Pregled je obavljen u Rikshospitaletu, univerzitetskoj bolnici u glavnom gradu Norveške, gde radi i Haraldov lični lekar Bjorn Benc.

Prema navodima kraljevskog dvora, nije bilo reči o hitnom zdravstvenom problemu, već o unapred zakazanom pregledu.

Norveški kralj Harald V Foto: Printscreen YouTube

Pejsmejker

Harald V je sa 89 godina najstariji vladajući monarh u Evropi. Njegovo zdravstveno stanje poslednjih godina često je bilo tema u javnosti. U proleće 2024. godine kralj je tokom odmora u Maleziji dobio infekciju, nakon čega mu je ugrađen pejsmejker.

Početkom 2026. godine Harald je takođe morao da dobije medicinsku pomoć tokom boravka na Tenerifima. Tada je hospitalizovan zbog infekcije i dehidracije. Njegov lični lekar izjavio je da je monarh generalno dobrog zdravlja, ali da se infekcije u njegovim godinama moraju ozbiljno shvatiti.

Norveški kralj Harald V Foto: MARIUS SIMENSEN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Pre odlaska u bolnicu imao dva zvanična angažmana

Uprkos zdravstvenim problemima, Harald i dalje obavlja svoje javne dužnosti. Tako je u petak, neposredno pre odlaska na zakazani pregled u bolnicu, prisustvovao dvema zvaničnim obavezama.

Harald V je na norveškom prestolu od 1991. godine. Zbog toga svaki novi izveštaj o njegovom zdravstvenom stanju izaziva veliku pažnju javnosti u toj zemlji.