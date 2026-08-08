RAĐA LI SE NOVA VOJNA SILA KOJA ĆE ZAMENITI NATO?! Turska šokirala odlukom, pa poručila: "Nismo izdali Alijansu!"
Turske vlasti saopštile su u petak da zajednički odbrambeni sporazum sa Saudijskom Arabijom i Pakistanom nije u suprotnosti sa obavezama koje Ankara ima kao članica NATO-a.
Reagujući na tvrdnje koje su se širile društvenim mrežama, Direkcija za komunikacije Predsedništva Turske navela je da sporazum iz Meke nije u suprotnosti sa članom 5 NATO-a niti predstavlja stvaranje paralelnog saveza.
Iz Ankare su poručili da su takve tvrdnje "potpuno lažne" i ocenili ih kao pokušaj oblikovanja javne percepcije putem dezinformacija.
Turske vlasti ističu da sporazum nije u suprotnosti ni sa jednom postojećom međunarodnom obavezom zemlje, uključujući članstvo u NATO-u. Ankara ga, kako je navedeno, vidi kao dopunski mehanizam saradnje koji treba da ojača regionalnu bezbednost, a ne kao alternativu članstvu u Alijansi.
Ankara: Sporazum nije alternativa NATO-u
U saopštenju je posebno naglašeno: "Razvoj regionalnih partnerstava Turske nije alternativa njenom članstvu u NATO-u."
Vlasti su odbacile i predstavljanje sporazuma kao agresivnog vojnog bloka, navodeći da je reč o odbrambeno usmerenom aranžmanu čiji je cilj jačanje odvraćanja.
Prema stavu Turske, sporazum nije usmeren protiv bilo koje treće države ili saveza. Njegova svrha je produbljivanje saradnje u oblasti vojne industrije, obuke i razmene tehnologije, uz doprinos regionalnoj stabilnosti.
Direkcija je na kraju pozvala javnost da zanemari, kako je navedeno, neutemeljene tvrdnje i manipulativne objave na društvenim mrežama o ovom sporazumu.
(Kurir.rs/Klix)