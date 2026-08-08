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Turske vlasti saopštile su u petak da zajednički odbrambeni sporazum sa Saudijskom Arabijom i Pakistanom nije u suprotnosti sa obavezama koje Ankara ima kao članica NATO-a.

Reagujući na tvrdnje koje su se širile društvenim mrežama, Direkcija za komunikacije Predsedništva Turske navela je da sporazum iz Meke nije u suprotnosti sa članom 5 NATO-a niti predstavlja stvaranje paralelnog saveza.

Iz Ankare su poručili da su takve tvrdnje "potpuno lažne" i ocenili ih kao pokušaj oblikovanja javne percepcije putem dezinformacija.

Turske vlasti ističu da sporazum nije u suprotnosti ni sa jednom postojećom međunarodnom obavezom zemlje, uključujući članstvo u NATO-u. Ankara ga, kako je navedeno, vidi kao dopunski mehanizam saradnje koji treba da ojača regionalnu bezbednost, a ne kao alternativu članstvu u Alijansi.

Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ankara: Sporazum nije alternativa NATO-u

U saopštenju je posebno naglašeno: "Razvoj regionalnih partnerstava Turske nije alternativa njenom članstvu u NATO-u."

Vlasti su odbacile i predstavljanje sporazuma kao agresivnog vojnog bloka, navodeći da je reč o odbrambeno usmerenom aranžmanu čiji je cilj jačanje odvraćanja.

Prema stavu Turske, sporazum nije usmeren protiv bilo koje treće države ili saveza. Njegova svrha je produbljivanje saradnje u oblasti vojne industrije, obuke i razmene tehnologije, uz doprinos regionalnoj stabilnosti.

Direkcija je na kraju pozvala javnost da zanemari, kako je navedeno, neutemeljene tvrdnje i manipulativne objave na društvenim mrežama o ovom sporazumu.

(Kurir.rs/Klix)

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