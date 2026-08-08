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Takozvani "Mekanski zajednički odbrambeni sporazum" povezuje tri većinski muslimanske i sunitske zemlje - Saudijsku Arabiju, nuklearnu silu Pakistan i Tursku, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i brzo razvija svoju odbrambenu industriju.

Šehbaz Šarif i princ Mohamed bin Salman Foto: Saudi Press Agency/Saudi Press Agency

Jačanje zajedničke odbrane

Prema saopštenjima tri zemlje, sporazum treba da ojača zajedničko odvraćanje od bilo kakvog čina agresije i predviđa unapređenje svih aspekata odbrambene saradnje. Dogovor dolazi u trenutku povećane regionalne nestabilnosti i bezbednosnih pretnji povezanih sa ratom u Iranu i tenzija sa ovom zemljom u kojoj većinu stanovništva čine šiitski muslimani.

Saudijska Arabija, čija su kritična infrastruktura i naftna postrojenja bila na meti napada tokom rata, poslednjih meseci nastoji da proširi i diversifikuje svoja odbrambena partnerstva. Rijad je još u septembru prošle godine potpisao bilateralni sporazum o međusobnoj odbrani sa Pakistanom.

Potpisivanje Mekanskog odbrambenog sporazuma Foto: Saudi Press Agency/Saudi Press Agency

Iran kritikuje sporazum

Iranski poslanik Ebrahim Rezaei kritikovao je novi dogovor, ocenivši da sporazum sa Turskom i Pakistanom neće doneti Saudijskoj Arabiji veću bezbednost. On je pozvao Rijad da promeni svoju politiku umesto da se oslanja na zaštitu drugih država.

Saudijska Arabija je, međutim, naglasila da sporazum ne predstavlja stvaranje vojnog saveza ili verskog bloka, niti je povezan sa nuklearnim programima ili trkom u naoružanju.

Erdogan je rekao da je dogovor zasnovan na "kolektivnom odvraćanju", da će produbiti odbrambenu saradnju, podržati zajedničke projekte vojne industrije i ojačati borbu protiv terorizma. Turski zvaničnik opisao ga je kao sporazum "isključivo odbrambene prirode", koji nije usmeren protiv bilo koje konkretne države.

Redžep Tajip Erdogan, princ Salman i Šehbaz Šarif Foto: Saudi Press Agency/Saudi Press Agency

Ne očekuje se slanje velikog broja vojnika

Analitičari ocenjuju da Turska i Pakistan verovatno neće slati velike kontingente vojske u Saudijsku Arabiju. Očekuje se, međutim, intenzivnija saradnja u diplomatiji, razvoju naoružanja, vojnoj tehnologiji i transferu tehnologija.

Analitičar Abdulah Kan ocenio je da tri zemlje imaju komplementarne prednosti: Pakistan vojno iskustvo, Saudijska Arabija ekonomsku snagu i regionalni uticaj, a Turska naprednu odbrambenu tehnologiju i industrijske kapacitete.

Sporazum predstavlja nastavak višedecenijske strateške saradnje tri države i odraz njihove želje za većom regionalnom stabilnošću.

SAD pokušavaju da zaustave sukobe

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države pokušavaju da posreduju u okončanju borbi na još jednom frontu u ratu između Izraela i Hezbolaha, šiitske grupe koju podržava Iran, na jugu Libana.

Jedan libanski zvaničnik rekao je u petak da su Liban i Izrael postigli dogovor o užem spisku zemalja koje bi mogle da pošalju svoje vojnike kako bi nadgledali razoružavanje Hezbolaha, u skladu sa sporazumom uz posredovanje SAD.

Sjedinjene Države će izabrati zemlje sa tog spiska koje će biti angažovane na tom zadatku.

Glavne tačke Mekanskog odbrambenog sporazuma

- Napad na jednu od tri države smatraće se napadom na sve tri.

- Cilj je da se pojača zajedničko odvraćanje od vojne agresije.

- Predviđa se jača vojna i odbrambena saradnja između tri zemlje.

- Turska naglašava da je sporazum isključivo odbramben i da nije usmeren protiv neke konkretne države.

1/4 Vidi galeriju Potpisivanje Mekanskog sporazuma Foto: Shutterstock, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Saudi Press Agency/Saudi Press Agency



Dogovor dolazi u posebno osetljivom trenutku, zbog eskalacije sukoba sa Iranom i iranskih raketnih napada na zemlje Persijskog zaliva.

Važno je, međutim, napraviti razliku da ovo nije isto što i NATO, niti znači automatski da će Turska ili Pakistan poslati vojsku Saudijskoj Arabiji u slučaju napada.

Sporazum predstavlja političko i vojno obavezivanje na zajedničku odbranu, ali konkretan odgovor bi zavisio od okolnosti.