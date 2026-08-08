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Za više od 240 ljudi širom Evrope ove godine potvrđeno je da su zaraženi virusom Zapadnog Nila, a najveći broj slučajeva registrovan je u Italiji i Grčkoj.

Prema nedeljnom izveštaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), od početka ovogodišnje sezone prenosa virusa do srede zabeležen je ukupno 241 slučaj zaraze kod ljudi.

ECDC navodi da je najviše slučajeva registrovano u Italiji, njih 139, dok je u Grčkoj potvrđen 61 slučaj. U Španiji je zabeleženo 17 slučajeva, u Severnoj Makedoniji 13, Rumuniji šest, Francuskoj četiri, a u Nemačkoj jedan.

Među zaraženima dominiraju muškarci, dok je prosečna starost pacijenata 66,5 godina Foto: Shutterstock

SZO pozvao na pojačan oprez

Porast broja zaraženih usledio je nakon što je Svetska zdravstvena organizacija (WHO) krajem prošlog meseca pozvala na pojačan oprez zbog pojave slučajeva groznice Zapadnog Nila u južnoj Evropi.

Virus Zapadnog Nila uglavnom cirkuliše između komaraca i ptica, ali zaraženi komarci mogu da prenesu virus i na ljude. Prenos se najčešće beleži između jula i septembra, zbog čega su letnji meseci ključni period za praćenje širenja infekcije.

Prema Institutu Robert Koh (RKI), nemačkoj ustanovi za kontrolu i prevenciju bolesti, većina zaraženih nema nikakve simptome i zbog toga često nije ni svesna da je zaražena. To znači da bi stvarni broj infekcija mogao biti znatno veći od zvanično registrovanog.

U težim slučajevima mogući encefalitis i meningitis

Kod manjeg broja zaraženih bolest može da poprimi ozbiljniji oblik i zahvati nervni sistem, što može dovesti do stanja poput encefalitisa i meningitisa.

Za sada ne postoji vakcina za ljude niti specifičan lek protiv bolesti izazvane virusom Zapadnog Nila, pa se lečenje zasniva na ublažavanju i kontroli simptoma.