VIRUS ZA KOJI NEMA VAKCINE ŠIRI SE EVROPOM Daleko najviše obolelih ima u komšiluku! Bolest se širi brzinom svetlosti
Za više od 240 ljudi širom Evrope ove godine potvrđeno je da su zaraženi virusom Zapadnog Nila, a najveći broj slučajeva registrovan je u Italiji i Grčkoj.
Prema nedeljnom izveštaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), od početka ovogodišnje sezone prenosa virusa do srede zabeležen je ukupno 241 slučaj zaraze kod ljudi.
ECDC navodi da je najviše slučajeva registrovano u Italiji, njih 139, dok je u Grčkoj potvrđen 61 slučaj. U Španiji je zabeleženo 17 slučajeva, u Severnoj Makedoniji 13, Rumuniji šest, Francuskoj četiri, a u Nemačkoj jedan.
SZO pozvao na pojačan oprez
Porast broja zaraženih usledio je nakon što je Svetska zdravstvena organizacija (WHO) krajem prošlog meseca pozvala na pojačan oprez zbog pojave slučajeva groznice Zapadnog Nila u južnoj Evropi.
Virus Zapadnog Nila uglavnom cirkuliše između komaraca i ptica, ali zaraženi komarci mogu da prenesu virus i na ljude. Prenos se najčešće beleži između jula i septembra, zbog čega su letnji meseci ključni period za praćenje širenja infekcije.
Prema Institutu Robert Koh (RKI), nemačkoj ustanovi za kontrolu i prevenciju bolesti, većina zaraženih nema nikakve simptome i zbog toga često nije ni svesna da je zaražena. To znači da bi stvarni broj infekcija mogao biti znatno veći od zvanično registrovanog.
U težim slučajevima mogući encefalitis i meningitis
Kod manjeg broja zaraženih bolest može da poprimi ozbiljniji oblik i zahvati nervni sistem, što može dovesti do stanja poput encefalitisa i meningitisa.
Za sada ne postoji vakcina za ljude niti specifičan lek protiv bolesti izazvane virusom Zapadnog Nila, pa se lečenje zasniva na ublažavanju i kontroli simptoma.
Svetska zdravstvena organizacija savetuje građanima i putnicima da smanje rizik od uboda komaraca nošenjem odeće koja pokriva što veći deo tela i korišćenjem sredstava za zaštitu od komaraca, naročito tokom perioda njihove najveće aktivnosti.
(Kurir.rs/ecdc.europa.eu/businesstoday.com)