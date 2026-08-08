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Američke obaveštajne službe procenile su da je dron sa eksplozivom, pronađen u blizini ukrajinskog teretnog aviona Antonov An-124 na nemačkom aerodromu Lajpcig/Hale, povezan sa ruskom vladom, objavio je 8. avgusta "Wall Street Journal", pozivajući se na američke zvaničnike upoznate sa obaveštajnim procenama.

Incident, koji se dogodio tokom noći 5. avgusta, pojačao je zabrinutost zapadnih zvaničnika zbog sumnji da Rusija sprovodi sabotažne aktivnosti usmerene na kritičnu infrastrukturu i vojnu logistiku u Evropi. Ovu procenu potvrdio je za CNN i američki zvaničnik iz oblasti odbrane u Evropi.

Dron je pronađen unutar obezbeđenog prostora za teretne operacije aerodroma, u blizini aviona An-124 ukrajinske kompanije Antonov Airlines, koja koristi aerodrom Lajpcig/Hale kao svoju bazu.

Prema navodima "Wall Street Journala", američke obaveštajne službe sada veruju da je naprava povezana sa ruskom vladom, iako zvaničnici nisu javno izneli dokaze na kojima se ta procena zasniva.

Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint prethodno je izjavio da incident predstavlja "novi nivo opasnosti" i ukazao na mogućnost umešanosti strane države. Savezni savet za bezbednost Nemačke, kojim predsedava kancelar Fridrih Merc, sastao se 7. avgusta kako bi razmotrio ovaj slučaj.

Nemačka demantovala da je avion prevozio municiju

U prvim izveštajima tvrdilo se da je An-124 bio natovaren municijom dopremljenom iz Francuske pre nastavka leta. Međutim, nemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova kasnije je demantovalo te navode tokom zatvorenog brifinga sa poslanicima Bundestaga, navodeći da u avionu nije bilo municije.

Aerodrom Lajpcig/Hale od 2022. godine služi kao glavna evropska operativna baza kompanije Antonov Airlines i redovno se koristi za vojne i logističke letove povezane sa NATO-om.

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine saopštilo je da u incidentu u Lajpcigu nije bilo povređenih i potvrdilo da avioni kompanije Antonov nisu oštećeni.

Prema ranijim izveštajima nemačkih medija, dron je bio opremljen eksplozivnom napravom. Osoblje aerodroma uočilo je bespilotnu letelicu kako leti na maloj visini između dva ukrajinska teretna aviona, nakon čega je pala na zemlju.