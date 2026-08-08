Slušaj vest

U vežbi su učestvovali lovci F-35 i F-16, avion za dopunu goriva KC-135 Stratotanker, raketni sistem HIMARS, radar AN/TPQ-53 i vojnici 11. vazdušno-desantne divizije vojske SAD. Cilj je bio da se pokaže kako snage mogu da otkriju, prate i napadnu simulirane pretnje na severnim prilazima Severnoj Americi.

F-35 su zajedno sa HIMARS-om dejstvovali prema simuliranom cilju udaljenom oko 217 kilometara, dok su lovci F-16 vežbali odbranu od F-35 koji su imali ulogu nadolazeće pretnje.

Time je testirana sposobnost povezivanja avijacije, mobilne dalekometne vatre, senzora i dopune goriva u jedinstven sistem.

Lovci pokrivaju ogromne udaljenosti

Operacija je održana 4. i 6. avgusta. Snage su kombinovale lovce četvrte i pete generacije, dopunu goriva, precizno naoružanje, radare i jedinice obučene za rat na Arktiku. Posle dopune goriva iz KC-135, lovci su napredovali prema području ostrva Svetog Lorensa, prema Beringovom moru.

Dopuna goriva produžava domet i vreme boravka aviona u vazduhu, što je ključno na prostoru velikih udaljenosti. Kombinacija F-35, F-16 i KC-135 omogućava SAD da brzo prebace avijaciju prema severnim prilazima.

F-35 i HIMARS zajedno u akciji

Jedan od najvažnijih delova vežbe bilo je usklađivanje F-35 i HIMARS-a pri dejstvu na simulirani cilj udaljen oko 135 milja. Ipak, USNORTHCOM nije objavio koji je sistem prvi otkrio ili označio cilj, kakva je mreža za navođenje korišćena niti da li je informacija direktno prosleđena sa F-35 na HIMARS. Zbog toga se vežba ne može opisati kao potvrda direktne veze F-35 - HIMARS u kojoj avion otkriva cilj, a lanser ga uništava.

HIMARS je omogućio mobilnu dalekometnu preciznu vatru, dok radar AN/TPQ-53 pruža pokretne sposobnosti otkrivanja i praćenja. Vojnici 11. divizije obezbeđivali su sisteme i pokazali kako se ljudi, senzori i naoružanje mogu brzo rasporediti u područjima sa malo infrastrukture.

F-16 protiv simulirane pete generacije

Posebno je značajno bilo presretanje F-35 od strane F-16, pri čemu su F-35 predstavljali simuliranu pretnju. Time su posade F-16 dobile zahtevniji scenario protiv aviona sa smanjenom uočljivošću i naprednim senzorima.

Vežba ima i stvarni pandan. NORAD je 19. februara 2026. presreo rusku grupu od dva bombardera Tu-95, dva lovca Su-35 i aviona A-50 u zoni identifikacije protivvazdušne odbrane Aljaske. Ruski avioni tom prilikom nisu ušli u američki ili kanadski vazdušni prostor i nisu ocenjeni kao pretnja, ali je njihovo kretanje ispraćeno do kraja.

Arktik postaje ključna odbrambena linija