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Veliki britanski aerodrom izazvao je haos među putnicima nakon što su svi letovi otkazani zbog "oštećenja piste", što je poremetilo planove brojnih putnika usred letnje sezone odmora.

Dolazni letovi i dalje su preusmeravani na druge aerodrome širom zemlje nakon što su problemi na aerodromu Bristol počeli juče u večernjim satima.

Svi letovi posle 18 časova juče su obustavljeni, dok su avioni koji su leteli ka Bristolu preusmereni na druge aerodrome u Velikoj Britaniji.

Aerodrom je praktično prestao sa radom nakon što je saopšteno da su na pisti hitno potrebne "vanredne popravke".

Airport Webcams, servis koji prati dešavanja na aerodromima, naveo je da su dolazni letovi preusmeravani na londonski Getvik, Birmingem i Kardif.

Aerodrom Bristol naknadno je obavestio putnike da će letovi biti obustavljeni najmanje do osam sati ujutru.

Svi letovi obustavljeni, počela hitna popravka piste

"Zbog oštećenja na pisti privremeno smo, iz predostrožnosti, obustavili operacije kako bismo pregledali i popravili pogođeni deo", navedeno je u poruci objavljenoj na sajtu aerodroma.

"Izvinjavamo se zbog neprijatnosti. Bezbednost je uvek naš prioritet broj jedan."

Putnicima je savetovano da se za sva pitanja u vezi sa svojim letovima obrate avio-kompanijama.

"Svi letovi su trenutno obustavljeni najmanje do 08.00", saopštio je aerodrom.

Ričard Brodbent, koji je sa partnerkom i ćerkom trebalo da leti za Njukasl, našao se među putnicima koji su ostali zaglavljeni na aerodromu.

"Rekla je da su iznenada svi letovi otkazani i da su svi putnici premešteni na jedno mesto u prizemlju", ispričao je za BBC.

"Bilo je potpuno krcato. Onda su počeli da se oglašavaju alarmi, ljudi su vrištali, a putnici su pokušavali da izađu. Osoblja nije bilo."

"Bila je veoma uznemirena. Preko telefona sam mogao da čujem ljude kako vrište", dodao je.

Pol Smit trebalo je da otputuje u Glazgov na 20. rođendan svog sina, ali je putovanje na kraju morao da otkaže.

"Trenutno sam na mestu za povrat prtljaga sa mnogo drugih ljudi i očajnički pokušavam da pronađem svoje kofere", rekao je.

Putnici besni: "Komunikacija je bila užasna"

Smit je naveo da više od sat vremena preko aerodromskog razglasa nije bilo nikakvih obaveštenja, zbog čega su predstavnici kompanije EasyJet u zoni za odlaske bili jedini izvor informacija za putnike.

"Komunikacija, saveti i podrška putnicima bili su zaista veoma loši. Ono što smo čuli jeste da postoji rupa na pisti", rekao je.

Avio-kompanija EasyJet upozorila je putnike koji lete sa aerodroma Bristol ili ka njemu da očekuju poremećaje u saobraćaju.

Jedan frustrirani putnik obratio se kompaniji na društvenoj mreži X.

"EasyJet drži sve kao taoce na aerodromu Bristol! Pustite nas napolje! Pustite nas napolje! Komunikacija je užasna", napisao je.

Drugi putnik obratio se direktno aerodromu: