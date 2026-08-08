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Kinaje u međuvremenu zatvorila luke i obustavila trajektni saobraćaj uoči očekivanog dolaska oluje na svoju istočnu obalu.

Na Okinavije pet starijih osoba, od kojih su tri pale zbog snažnih vetrova, zadobilo povrede koje nisu opasne po život, dok je još jedna osoba povređena u prefekturi Kagošima, saopštile su vlasti.

Gotovo 39.000 objekata u Kagošimi ostalo je bez struje, dok je na Okinavi pogođeno nešto više od 12.000 objekata. Japanske domaće avio-kompanije ANA i Japan Airlines otkazale su letove ka Okinavi i sa nje.

Tajfun je imao maksimalnu brzinu vetra od 162 km/h, dok su udari dostizali 216 km/h. Očekuje se da će Okinava i ostrvo Amami u prefekturi Kagošima biti najteže pogođena područja u Japanu.

Kina se priprema za dolazak oluje

U Kini, gde se očekuje da će tajfun stići na kopno između nedelje uveče i ponedeljka ujutro, vlasti su Delfinu dodelile narandžasti stepen upozorenja, drugu najvišu kategoriju. Zbog opasnosti od poplava i klizišta, vlasti su takođe podigle nivo odgovora na vanrednu situacijuzbog tajfuna Delfin za jedan stepen, na nivo III, drugu najnižu kategoriju.

Prema kineskom Nacionalnom meteorološkom centru, tajfun će najverovatnije stići na kopno između grada Žoušana u provinciji Džeđijang i grada Fudinga u provinciji Fuđijan. Očekuje se da će u blizini centra oluje brzina vetra dostizati 38-45 metara u sekundi.

Luke i aerodromi obustavljaju rad

Kiša i snažni vetrovi u istočnoj Kini očekuju se sve do 12. avgusta, uključujući delove Šangaja i susednih provincija. Prema prognozama, u pojedinim područjima istočnog Džeđijanga moglo bi da padne više od 600 milimetara kiše.

Džeđijang je upozorenje na tajfun duž obale podigao na najviši nivo, obustavio rad luka i suspendovao 162 trajektne linije. Fuđijan je takođe obustavio trajektne linije.

Međunarodni aerodrom Ningbo Liše u Džeđijangu saopštio je da će obustaviti rad u subotu od 23:30 sati i otkazati sve letove u nedelju. Luka Jangšan u Šangaju do kasnog petka bila je ispražnjena od plovila, dok će pojedine železničke linije u delti reke Jangce biti obustavljene od nedelje.

Na Tajvanuje zbog tajfuna otkazano 78 međunarodnih letova, saopštila je vlada. Tokom vikenda očekivala se obilna kiša u severnim delovima ostrva, ali vlasti do subote nisu naredile evakuaciju stanovništva.

Kina je naredila da brodovi koji prolaze kroz Tajvanski moreuz zbog tajfuna moraju da poštuju njena uputstva o kontroli pomorskog saobraćaja. Tajpejje tu meru osudio kao "smešnu", ističući da Peking nema pravo da ograničava pristup međunarodnim vodama.