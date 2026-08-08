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Dron je u subotu ušao u vazdušni prostor Bugarske i eksplodirao u blizini međunarodnog gasovoda, ubrzo nakon što je prešao granicu iz pravca Rumunije.

Bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da je dron eksplodirao nešto posle pet časova ujutru, oko 100 metara unutar bugarske teritorije. Letelica nije bila otkrivena niti identifikovana dok je prolazila kroz rumunski i bugarski vazdušni prostor.

"Nema žrtava niti štete na objektima. Područje je ograđeno. Nastavljamo da pratimo situaciju", rekao je Radev nakon vanrednog sastanka vlade.

1/6 Vidi galeriju Rumen Radev Foto: Valentina Petrova/AP

Radev je naveo da je bespilotna letelica eksplodirala oko 200 metara od rumunske kompresorske stanice i oko kilometar od bugarske kompresorske stanice na Transbalkanskom gasovodu.

"Nastavićemo da pratimo situaciju i pojačaćemo nadzor. Nakon ovog incidenta, takođe ćemo prebaciti kapacitete granične policije za otkrivanje i neutralisanje dronova sa granice sa Turskom na granicu sa Rumunijom", rekao je Radev.

Bugarska slučaj iznosi pred NATO

Za sada nije poznato odakle je dron došao, niti da li je povezan sa Rusijom ili Ukrajinom.

Bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov izjavio je da će incident biti razmatran na sastanku Severnoatlantskog saveta početkom sledeće nedelje.

Prema njegovim rečima, sudeći po snazi eksplozije i stubu crnog dima, dron je, po svemu sudeći, nosio značajnu količinu eksploziva.

Stojanov je dodao da je takve bespilotne letelice teško otkriti zbog njihove male veličine i niske visine na kojoj lete.