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Španska mornarica je pojačala svoje prisustvo u Seuti fregatama Santa Marija i Navara, koje su već na dužnosti u južnom zalivu grada kao deo plana za vanredne situacije koji je aktiviralo špansko Ministarstvo odbrane radi rešavanja migracione krize, objavio je El Mundo.

Dve fregate su se pridružile patrolnom brodu Rajo i brodu za logističku podršku koji su u četvrtak pristali u luku Seuta. Prema pisanju lista, raspoređivanje ima za cilj poboljšanje kontrole nad vodama Seute i podršku vojnom osoblju.

Krajem jula, desetine hiljada ilegalnih migranata stigle su do Seute plivajući ili peške, zaobilazeći lukobran koji odvaja grad od Maroka. Španske vlasti procenjuju broj migranata koji su prešli granicu Seute na između 50.000 i 60.000. Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je da je oko 40.000 ljudi pokušalo da pređe granicu prema Seuti i više od 1.100 prema drugom autonomnom gradu, Melilji.