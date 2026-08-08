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Hanter Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, izjavio je da se rak prostate od kojeg boluje njegov otac proširio na kosti i dalje, ocenivši da je veoma teško gledati njegovu borbu sa bolešću.

- Voleo bih da se više žali, jer nije dobro, rak se proširio - rekao je Hanter Bajden za BBC.

On je dodao i da je bolest metastazirala na kosti "i dalje".

- Veoma je bolno, veoma iscrpljujuće. Rak je zaista težak. Zaista je tužno gledati - rekao je Hanter Bajden.

1/8 Vidi galeriju Džo Bajden održao poslednje predsedničko obraćanje iz Bele kuće Foto: AP Mandel Ngan, EPA Mandel Ngan Pool

On je svog oca opisao kao "centar porodice".

- On je i danas centar naše porodice. On je najbolji otac, najbolji suprug, najbolji deda - rekao je Hanter.

Džo Bajden je u maju 2025. godine saopštio da mu je dijagnostikovan agresivni oblik raka prostate, svega četiri meseca nakon što je napustio Belu kuću.

Bajden je istog meseca, nakon što je održao govor povodom Dana sećanja, rekao novinarima da se "oseća dobro".

1/8 Vidi galeriju Hanter Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia, AP Matt Slocum, AP Jose Luis Magana

- Prognoza je dobra, radimo na tome - rekao je tada Bajden. On je dodao da se lečenje zasniva na uzimanju jednog leka tokom narednih šest nedelja, izrazivši očekivanje da će uspeti da pobedi bolest.

- Nosim se sa dijagnozom raka, primam terapiju i sve ide veoma dobro - rekao je bivši američki predsednik.

Bajden se zahvalio svima koji su mu pružili podršku, uputili molitve i poželeli mu dobro zdravlje.