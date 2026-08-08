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Otac nestale tinejdžerke sa Floride Sofije Kaver izjavio je za "New York Post" da veruje da je neko možda nagovorio njegovu ćerku da napusti porodični dom, otkrivši da je njen telefon postao nedostupan samo nekoliko sati nakon što je nestala tokom noći.

Ričard Kaver (54) rekao je da ništa nije ukazivalo na problem pre nego što je njegova 16-godišnja ćerka misteriozno nestala oko 00.45 časova 31. jula, manje od dve nedelje pre nego što je trebalo da se vrati u školu.

"Zbog toga mislim da ju je neko ubedio da ode pod lažnim izgovorom", rekao je Kaver.

Otac je naveo da je Sofija volela pažnju drugih ljudi i da može da zamisli da ju je neko nagovorio da napusti kuću.

"Mislim da neko drži moju ćerku. To je najbolji odgovor koji mogu da dam", rekao je.

Kamere snimile Sofiju kako tokom noći napušta kuću

Sofija je poslednji put viđena na snimku nadzorne kamere kako oko 00.45 časova 31. jula napušta porodični dom u Nejplsu na Floridi noseći torbu. Prema rečima njenog oca, u njoj je bilo dosta odeće, novi par "Nike" patika koje je volela i presa za kosu.

Oko 6.15 časova tog jutra Kaver je čuo psa svoje ćerke starog 14 meseci kako cvili u njenoj sobi.

Nakon što je nekoliko puta pokucao na Sofijina vrata, ali nije dobio odgovor, primetio je da su vrata sobe zaključana, što mu je bilo "čudno". Ubrzo je otkrio da njegove ćerke nema.

Kaver, koji živi sa devojkom i njihovo ukupno četvoro dece, među kojima je i Sofija, panično je probudio partnerku.

"Skočila je kao da je videla duha", opisao je njenu reakciju.

Par je zatim pregledao snimke sigurnosnih kamera i video da je Sofija u ranim jutarnjim satima izašla iz kuće noseći torbu.

Aplikacija preko koje je delila svoju lokaciju takođe je bila isključena, dok su pozivi na njen telefon direktno preusmeravani na govornu poštu.

Otac veruje da ćerka nije svojevoljno nestala

Potreseni otac rekao je da se porodica pre pet meseci vratila na Floridu i da je Sofija bila uzbuđena što ponovo živi tamo, kao i zbog povratka u školu za manje od dve nedelje.

On ne veruje da bi njegova ćerka svojevoljno napustila dom niti da bi želela da ga izloži ovakvoj brizi.

"Nije bilo nikakvog problema zbog kojeg ona ne bi želela da bude ovde. Nije bilo problema ni sa tim što joj se ne dopada mesto u kojem živi. Bila je uzbuđena što se za nekoliko nedelja vraća u školu", rekao je.