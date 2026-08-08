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Istraga se odnosi na ono što je lider Reformističke stranke opisao kao "zapaljivu napravu" koja je u aprilu 2025. ubačena kroz njegov poštanski sandučić.

Londonska protivteroristička policija (CTP London) saopštila je da istražuje "pokušaj provale" u jednom objektu u okviru istrage ubistva En Vidikomb, ali nije potvrdila da je reč o Faražovom domu niti objasnila zbog čega bi taj incident mogao biti povezan sa ubistvom bivše poslanice. Policija je tada saopštila da je "pričinjena šteta na vratima, ali da ništa nije ukradeno".

U istragu su bili uključeni i CTP London i londonska policija. Niko nije uhapšen, a istraga je zatvorena. Međutim, CTP London je u petak saopštio da je identifikovan novi pravac istrage koji u to vreme "nije bio dalje istraživan".

En Vidikomb Foto: Printskrin Youtube

Policijski nadzorni organ pokrenuo sopstvenu istragu

Nezavisna kancelarija za nadzor policijskog ponašanja (IOPC) saopštila je da je "odlučila da samostalno istraži postupanje jednog zaposlenog u londonskoj protivterorističkoj policiji nakon što je ranije primila prijavu".

U saopštenju se navodi da se istraga odnosi na navod da ta osoba nije identifikovala i istražila jedan pravac istrage u vezi sa pokušajem provale prijavljenim u aprilu 2025. godine. CTP London je saopštio da će "u potpunosti sarađivati" sa istragom nadzornog tela.

- Žrtve i porodice u obe istrage danas su obaveštene o novim okolnostima i nastavljamo da im pružamo podršku - navedeno je.

Najdžel Faraž Foto: Jordan Pettitt/PA

Vidikomb pronađena mrtva u svom domu

En Vidikomb (78), bivša ministarka iz redova Konzervativne stranke i portparolka Reformističke stranke, pronađena je prošlog meseca mrtva u svom domu u Devonu, sa teškim povredama. Za njeno ubistvo kasnije je optužen Džošua Keri iz Roterama u Južnom Jorkširu.

Keri je prvobitno uhapšen pod sumnjom za ubistvo 11. jula, a 13. jula je optužen da je počinio, pripremao ili podsticao teroristička dela.