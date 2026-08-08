Slušaj vest

Spasioci u Nepalu uočili su pet tela na području gde je isti broj planinara nestao prošle godine, saopštili su zvaničnici u subotu.

Troje stranih planinara, italijansko-kanadski državljanin, Italijan i Nemac, kao i dvojica državljana Nepala, vode se kao nestali od novembra prošle godine, nakon što ih je pogodila lavina na planini Jalung Ri.

Još dvoje planinara, državljani Italije i Francuske, poginuli su u baznom kampu ove planine, koja se uzdiže na 5.630 metara nadmorske visine u okrugu Dolaka, nedaleko od kineskog Tibeta.

Tabindra Kumar Kafle iz ruralne opštine Gaurišankar, na čijoj teritoriji se nalazi planina, rekao je da su radnici koje je jedna planinarska kompanija angažovala da tragaju za telima uočili pet tela u petak.

"Pokušavamo da stignemo do mesta gde su tela uočena, ali smo ovde zaglavljeni zbog lošeg vremena", rekao je Furba Tendžing Šerpa iz planinarske kompanije Dreamers' Destination, koja je bila vodič stranim planinarima.

Furba je govorio iz Bongar Kole, u blizini mesta na kojem su tela uočena, gde helikopter čeka da se vidljivost poboljša.

"Tela su možda postala vidljiva nakon što se sneg otopio", rekao je on.

Za sada nije poznato da li pronađena tela pripadaju petorici planinara koji su prošle godine nestali na Jalung Riju.