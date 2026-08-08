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Mladi ukrajinski vojnik pronađen je na balkonu svog stana jedva dajući znake života. Na stolu su stajali boca pića i švajcarski nož. Lekari u bolnici posumnjali su na pokušaj samoubistva, ali je on poslednjim atomima snage, ne mogavši da izgovori ni reč, odmahivanjem glave pokušavao da im stavi do znanja da greše, piše "The Times".

Bila je to, prema navodima lista, operacija ruskih špijuna. Žena za koju je 23-godišnji Mikita Orlikivski verovao da je njegova ljubav navodno ga je namamila u smrtonosnu zamku.

Savršeno razrađena varka

Priča je počela u aprilu, kada se Mikita poverio porodici da je upoznao nekoga. Njegova tetka, 53-godišnja Tetjana Apalko, prisetila se kako mu se žena direktno javila preko aplikacije Telegram. Tvrdila je da ga je videla na aplikaciji za upoznavanje i da joj se dopao. Iako Mikita nije koristio takve aplikacije, laskanje mu je prijalo, pa su nastavili da razgovaraju.

1/4 Vidi galeriju Ruske snage pogodile su Zaporošku oblast Foto: OVA

Dopisivali su se i razmenjivali fotografije tokom dva meseca. Kada ga je pitala da li je vojnik, poslao joj je fotografiju u uniformi sa obuke u Velikoj Britaniji početkom 2024. godine.

"Za ruske bezbednosne službe to je bio dokaz koji su čekali", ispričala je njegova tetka.

Žena, koja je u Mikitinom telefonu bila sačuvana kao "Rodnaja" (draga), izgradila je uverljivu priču. Tvrdila je da ima 30 godina, da živi u Harkovu, da joj je stan pogođen u granatiranju i da joj se brat bori za Ukrajinu.

Dvaput su razgovarali i putem video-poziva. Tetka je prisustvovala tim razgovorima i ništa joj nije delovalo sumnjivo. Tamnokosa žena bila je stvarna i govorila je ruski, što je u Harkovu uobičajeno, ali se iza nje tokom razgovora uvek nalazio isti, potpuno prazan beli zid.

Smrtonosni paket za 80 funti

Krajem maja dogovorili su susret. Međutim, na dan kada je trebalo da se vide, žena mu je javila da mora da odloži put zbog problema sa dokumentima, ali da će mu poslati poklon.

Nekoliko dana kasnije, 3. juna, Mikitinu tetku pozvala je žena iz ukrajinske službe bezbednosti i pitala je da li je videla svog nećaka, jer su sumnjali da je mrtav.

Tetka je sa prijateljima provalila u stan i pronašla Mikitu bez svesti. U bolnici je utvrđeno da je otrovan.

Iste večeri "devojka iz Harkova" pozvala je tetku i glumila šok, ali je njen glas, prema Tetjaninim rečima, zvučao znatno grublje nego tokom video-poziva.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Harkov 10. jun Foto: SERGEY KOZLOV/EPA

Istraga je ubrzo otkrila šta se, prema navodima "Timesa", zapravo dogodilo. Mikitina "draga" navodno se javljala iz okupiranog dela Donjecke oblasti, a istražitelji sumnjaju da je reč o zatvorenici u ruskom zatvoru, što bi moglo da objasni prazan beli zid iza nje tokom video-poziva.

Bocu viskija navodno nije poslala ona, već 19-godišnjak iz Poltave koji je regrutovan preko Telegrama. Za svega 5.000 grivni, oko 80 funti, navodno je ubacio otrov u bocu i poslao je Mikiti na kućnu adresu.

Analiza Mikitinog laptopa pokazala je da ga je žena pozvala upravo u vreme kada je popio otrovano piće. Nakon završetka razgovora, mladić je prijatelju poslao fotografiju viskija uz poruku:

"Šta je ovo? Popio sam samo tri čašice i... mrtav sam."

Istražitelji su objasnili da je žena kasnije ponovo pozvala njegovu tetku navodno samo kako bi svojim ruskim nalogodavcima potvrdila da je zadatak izvršen.

Mikita je preminuo 9. juna.

Masovni fenomen

Mikitin slučaj, prema ukrajinskim vlastima, nije izolovan incident, već deo šireg obrasca operacija. Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da je samo ove godine sprečila 50 pokušaja likvidacije vojnika putem lažnih romantičnih poznanstava, odnosno takozvanih "honeytrap" operacija.

Metode su različite, od improvizovanih eksplozivnih naprava i napada hladnim oružjem u industrijskim zonama do trovanja metadonom.

Samo u januaru dve tinejdžerke optužene su da su metadonom otrovale vojnika i snimale njegovu smrt za svog navodnog rukovodioca iz FSB-a.

U aprilu je u Užgorodu 26-godišnja žena otrovala vojnika kako bi mu ukrala podatke sa telefona u zamenu za nagradu od 3.000 dolara.

S druge strane, i ukrajinske obaveštajne službe i civili koristili su slične metode preko Tindera kako bi locirali ruske vojnike i namamili ih na mesta na kojima bi mogli da budu napadnuti dronovima.

Mikita Orlikivski bio je posebno ranjiva meta jer je ostao bez roditelja. Majka mu je preminula kada je imao 14 godina, a otac nekoliko godina kasnije.

Dobrovoljno se prijavio u vojsku, iako je, prema rečima njegove tetke, i sa 23 godine bio prilično detinjast.