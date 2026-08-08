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Pomorske snage Ukrajine izvele su napad na rusku vojnu infrastrukturu postavljenu na samopodižućoj bušaćoj platformi Sivaš na Goljicinskom gasno-kondenzatnom polju u Crnom moru, uništivši opremu koja je korišćena za podršku operacijama dronovima protiv juga Ukrajine.

Prema saopštenju ukrajinske mornarice od 8. avgusta, operacija je izvedena u saradnji sa drugim jedinicama Odbrambenih snaga Ukrajine. Ukrajinska vojska tvrdi da su ruske snage pretvorile platformu na moru u istureni vojni položaj i na njoj postavile sisteme za koordinaciju napada dronovima i nadzor ukrajinskih aktivnosti u Crnom moru.

Mornarica je navela da je oprema na platformi korišćena za navođenje i korekciju napada ruskih udarnih bespilotnih letelica na gradove na jugu Ukrajine. Sistemi su, prema tim tvrdnjama, omogućavali ruskim snagama i da otkrivaju kretanje ukrajinskih dronova i besposadnih plovila u tom području.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinske snage su izvele napad dronovima na rusku prestonicu, a navodno je pogođena termoelektrana koja je nalazi u Moskovskoj oblasti na 130 kilometara od centra Moskve. Obustavljeni su letovi na aerodromu Žukovski. Foto: screenshot X

Ukrajinci objavili snimak napada na platformu

Pored sistema za nadzor i upravljanje dronovima, na platformi su se, prema tvrdnjama ukrajinske strane, nalazili pripadnici ruskih snaga za specijalne operacije, kao i vojna oprema.

Među uskladištenim naoružanjem bili su prenosivi protivvazdušni raketni sistemi (MANPADS) i drugo oružje namenjeno borbi protiv ukrajinskih vazdušnih i pomorskih dronova.

Ukrajinska vojska objavila je video-snimak na kojem se vidi napad na instalaciju, ali nije saopštila koje je oružje korišćeno niti da li je platforma nakon udara ostala operativna.