UKRAJINCI UDARILI NA RUSKU BAZU USRED CRNOG MORA! Odjeknula eksplozija! Na platformi bili specijalci, PVO sistemi i oprema za dronove (VIDEO)
Pomorske snage Ukrajine izvele su napad na rusku vojnu infrastrukturu postavljenu na samopodižućoj bušaćoj platformi Sivaš na Goljicinskom gasno-kondenzatnom polju u Crnom moru, uništivši opremu koja je korišćena za podršku operacijama dronovima protiv juga Ukrajine.
Prema saopštenju ukrajinske mornarice od 8. avgusta, operacija je izvedena u saradnji sa drugim jedinicama Odbrambenih snaga Ukrajine. Ukrajinska vojska tvrdi da su ruske snage pretvorile platformu na moru u istureni vojni položaj i na njoj postavile sisteme za koordinaciju napada dronovima i nadzor ukrajinskih aktivnosti u Crnom moru.
Mornarica je navela da je oprema na platformi korišćena za navođenje i korekciju napada ruskih udarnih bespilotnih letelica na gradove na jugu Ukrajine. Sistemi su, prema tim tvrdnjama, omogućavali ruskim snagama i da otkrivaju kretanje ukrajinskih dronova i besposadnih plovila u tom području.
Ukrajinci objavili snimak napada na platformu
Pored sistema za nadzor i upravljanje dronovima, na platformi su se, prema tvrdnjama ukrajinske strane, nalazili pripadnici ruskih snaga za specijalne operacije, kao i vojna oprema.
Među uskladištenim naoružanjem bili su prenosivi protivvazdušni raketni sistemi (MANPADS) i drugo oružje namenjeno borbi protiv ukrajinskih vazdušnih i pomorskih dronova.
Ukrajinska vojska objavila je video-snimak na kojem se vidi napad na instalaciju, ali nije saopštila koje je oružje korišćeno niti da li je platforma nakon udara ostala operativna.
Napad je usledio nakon još jedne ukrajinske operacije na privremeno okupiranom Krimu, o kojoj je izvešteno 7. avgusta. Tada su pomorski i vazdušni dronovi gađali Jaltu, gde je izbio požar u blizini lokacije na kojoj su se, prema navodima, okupljali visoki ruski vojni oficiri.
(Kurir.rs/United24media)