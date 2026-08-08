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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Kijev obezbedio sporazum sa SAD o mesečnim isporukama raketa za protivvazdušnu odbranu Patriot, iako je upozorio da su trenutne količine nedovoljne.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu u subotu, 8. avgusta, Zelenski je izjavio da su obimi isporuke za 2026. godinu manji u odnosu na prethodne godine.

Nije precizirao tačan broj presretača koji se isporučuju niti razlog za smanjenje.

"Ko ima protivrakete i sisteme? Pre svega proizvođač – Sjedinjene Američke Države", rekao je Zelenski. "Mogu li da pomognu? Radimo na tome. Hoće li nam isporučivati rakete svakog meseca? Da, imamo dogovore. Da li su ove rakete dovoljne? Ne".

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Traženje evropske pomoći

S obzirom na to da američke isporuke ne zadovoljavaju potrebe Ukrajine za protivvazdušnom odbranom, Zelenski je napomenuo da Kijev aktivno pregovara sa evropskim partnerima kako bi obezbedio dodatne presretače.

Posebno je ukazao na Nemačku i Poljsku, kao i skandinavske zemlje, kao ključne potencijalne dobavljače koji u svojim arsenalima imaju potrebno naoružanje.

"Nemci i Poljaci mogu ozbiljno da pomognu", dodao je predsednik. "Druge zemlje pomažu malo po malo".

Kasnije, u objavi na Telegramu, dodao je da su predmetni sporazumi postignuti u okviru programa PURL, putem kojeg Ukrajina kupuje oružje – prvenstveno sisteme protivvazdušne odbrane – od SAD koristeći sredstva koja su obezbedili njeni partneri.

Takođe je napomenuo da se broj raketa presretača koje će Ukrajina dobiti 2026. godine smanjio u odnosu na 2025. godinu.

"Ne navodim tačan broj; ne mogu ga otkriti Rusima, niti ga mogu otkriti našim partnerima. Biće manje ovih raketa 2026. godine. Bilo ih je više 2025. godine", rekao je predsednik.

1/16 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Blokirana domaća proizvodnja

Hitan pritisak za nabavku dodatnih uvezenih presretača dolazi u trenutku kada su sporazumi o zajedničkoj proizvodnji sa SAD naišli na prepreke.

Ranije u avgustu, američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker potvrdio je da Vašington neće dozvoliti Ukrajini da sama proizvodi rakete presretače Patriot, odstupajući od ranijih obaveza koje je preuzela Trampova administracija.

Vitaker je izjavio da su napredni presretači pod strogo kontrolisanim izvozom, napominjući da SAD "ne dozvoljavaju nikome osim američkim proizvođačima da ih prave".

Ovo odbijanje predstavlja odstupanje od ranijih izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je izneo ideju o licenciranju domaće proizvodnje tokom julskog samita NATO-a u Ankari.