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Ukrajinski nosači dronova "Barracuda" lansirali su FPV dronove sa besposadnih plovila i napali ruske čamce koji su prevozili vojnike u blizini Železnog Porta, u privremeno okupiranom delu Hersonske oblasti, čime je, prema ukrajinskim tvrdnjama, poremećena rotacija ruskih snaga duž obale Crnog mora.

Operaciju je izvela specijalna jedinica "Barracuda" ukrajinske 40. zasebne brigade marinaca, koja je objavila snimak na kojem se vide besposadni čamci kako plove prema području napada, nakon čega sa svojih lansirnih pozicija ispuštaju FPV dronove.

Ukrajinske izviđačke jedinice prethodno su otkrile da ruske snage sprovode rotaciju u blizini Železnog Porta, nakon čega su marinci poslali besposadna plovila prema tom području.

Rusi pokušali da unište ukrajinske nosače dronova

Ruske snage pokušale su da presretnu ukrajinske besposadne čamce koristeći mlazne dronove "Geran-4 Seeker". Prema navodima ukrajinske brigade, jedan "Barracuda" je uništen, dok su preostala plovila uspela da stignu do svojih lansirnih položaja i ispuste FPV dronove koje su nosila.

Nakon lansiranja, ukrajinski operateri dronova locirali su ruske čamce koji su prevozili vojnike i izveli napade na njih.

"Rezultat operacije - neprijateljska rotacija je poremećena, a neprijateljski desant je uništen", saopštila je 40. zasebna brigada marinaca.

Besposadna pomorska platforma "Barracuda" prvi put je javno predstavljena u avgustu 2025. godine. Razvila ju je istoimena specijalna jedinica brigade kao modularnu platformu namenjenu operacijama u priobalnim područjima i na rekama.

"Barracuda" može da nosi dronove, oružje i eksploziv

U zavisnosti od konfiguracije, "Barracuda" može da obavlja izviđačke i borbene zadatke, prevozi ljude i opremu, učestvuje u evakuacijama, postavlja mine, dostavlja municiju i služi kao komunikacioni relej.

Pojedine verzije konfigurisane su kao nosači dronova i prevoze FPV letelice do lansirnih tačaka bližih njihovim metama. Druge verzije mogu da nose daljinski upravljane borbene stanice, sisteme za elektronsko ratovanje ili eksploziv.

Napad je usledio nakon još jedne prijavljene upotrebe ukrajinskih pomorskih dronova na privremeno okupiranom Krimu. Ukrajinska besposadna plovila su 7. avgusta stigla do Jalte, gde je nakon napada na ruske snage izbio požar duž obale.