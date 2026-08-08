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Američka naftna kompanija povezana sa predsednikom SAD Donaldom Trampom priprema se za bušenje bunara u udaljenom području Grenlanda, uprkos tome što nije dobila dozvolu lokalnih vlasti.

Dok predsednik SAD ponovo upućuje pretnje o preuzimanju ove prostrane arktičke teritorije, materijal za pripremu bušenja dopremljen je proteklih dana na istočnu obalu Grenlanda.

To je navelo vladu Grenlanda da izda "oštro upozorenje" da nije izdato nikakvo odobrenje za iskrcavanje opreme.

"O svim budućim logističkim pitanjima mora se obavestiti uprava za mineralne resurse i ona moraju biti odobrena – pre nego što se sprovedu", navodi se u saopštenju vlade.

Dva dana kasnije, Tramp je objavio svoju najnoviju preteću objavu na mreži Truth Social, prikazujući sebe kako se nadvija nad jednim grenlandskim selom.

1/15 Vidi galeriju Zemlja leda, snega i šarenih kućica Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Naftni projekat sa vezama ka Trampovom krugu

Rukovodioci kompanije "Grenland Enerdži", teksaške firme osnovane prošle godine, tvrdili su da se ispod regiona Džejmson Land možda nalazi sirova nafta u vrednosti od jednog biliona dolara.

Najavili su planove da potroše 60 miliona dolara na bušenje dva bunara kako bi to istražili. Iako je Grenland 2021. godine prestao da izdaje nove licence za naftu iz ekoloških razloga, britanska kompanija pod nazivom "80 Mile" obezbedila je prava na istraživanje u Džejmson Landu.

Dokumenti kompanije "Grenland Enerdži", pokazuju da će ona preuzeti većinski udeo u projektu u zamenu za finansiranje istraživanja, iako joj je i dalje potrebno odobrenje vlade za nastavak rada.

Kompanija "Grenland Enerdži", angažovala je Fila Mekgroa, poznatijeg kao Dr Fil – istaknutog desničarskog bivšeg voditelja tok-šoua koji je služio u Trampovoj komisiji za verske slobode – da snimi dokumentarnu seriju koja će "zabeležiti misiju ovih modernih nezavisnih istraživača nafte".

Takođe je za direktora imenovala veterana američke ratne mornarice koji radi na projektu "Golden Dome" (Zlatna kupola), planu protivraketne odbrane za koji Tramp tvrdi da je kontrola nad Grenlandom od "vitalnog značaja".

Leri Svets, predsednik upravnog odbora i veliki deoničar kompanije Greenland Energy, čini se da ima pristup Trampovom krugu. On je izjavio da naftni projekat "nije povezan sa američkom aneksijom".

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Oprema dopremljena uprkos upozorenju vlasti

Nakon što je predstavnik kompanije na skupu lokalne zajednice u Džejmson Landu u junu lažno tvrdio da ima dozvolu za iskrcavanje opreme za bušenje, Svets je rekao: "Naš entuzijazam za projekat naveo nas je da komuniciramo na način koji je stvorio zabunu".

Ali sledećeg meseca, lokalno stanovništvo u ovom retko naseljenom regionu primetilo je tegljač koji vuče teretnjak ka obali i istovaruje desetak kontejnera. "Cilj je bio da se oprema prebaci na kopno u Nunap Cekat [Džejmson Land] u vezi sa planiranim istraživačkim bušenjem nafte", navodi se u saopštenju vlade Grenlanda.

Danski istraživački medij Danwatch citirao je šefa špediterske kompanije koji je potvrdio da je isporuka bila za "Greenland Enerdži".

1/6 Vidi galeriju Iv Beserovac posetio Grenland Foto: Fejsbuk Printscreen/Nomaddna

Kompanija "Greenland Enerdži" je odbila da odgovori na pitanja Gardijana.

U pismu koje je u četvrtak poslala deoničarima navodi se: "Nedavni sastanci na visokom nivou između rukovodstva projekta i grenlandskih regulatornih i nadzornih organa bili su konstruktivni, i nastavljamo da budemo ohrabreni napretkom koji se postiže ka preostalim odobrenjima potrebnim za bušenje".

Dodaje se da će se nakon tih razgovora u početku izbušiti samo jedan bunar.

Grenland pred teškom odlukom

Kao poluautonomna teritorija Danske, odluke o prirodnim resursima Grenlanda leže na njegovim lokalnim izabranim liderima, koji se sada suočavaju sa delikatnom odlukom.

Mogli bi da daju dozvolu za bušenje nafte, iako se čini da planirani bunari spadaju u zaštićeno područje obuhvaćeno Ramsarskom konvencijom o močvarama. Ili bi mogli da odbiju i, kako se neki plaše, daju Trampu izgovor da nastavi sa svojim imperijalističkim planovima.

U saopštenju vlade Grenlanda navodi se da "ne bi bilo proporcionalno" zahtevati uklanjanje opreme. Dodaje se da je zahtev za dozvolu i dalje u proceduri.

Predstavnik kompanije "Greenland Enerdži" izjavio je da bi brod koji nosi njenih 300 kontejnera sa opremom za bušenje trebalo da isplovi iz Kanade 12. septembra.

Početak bušenja bunara planiran je za oktobar.