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Iran neće ponovo otvoriti Ormuski moreuz dok SAD ne promene svoju politiku prema Teheranu i ne ispune šest iranskih zahteva, rekao je Mohamed Bager Zolgadr, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana.

Zolgadr je rekao da Vašington mora da "ispravi svoje ponašanje“ pre nego što Iran dozvoli normalnu plovidbu u jednoj od najvažnijih svetskih brodskih ruta za naftu i gas.

Zahtevi uključuju prekid pretnji protiv vrhovnog vođe Irana, trajni prekid američkih vojnih operacija protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i povlačenje američkih pomorskih i vazduhoplovnih snaga uključenih u ono što Teheran naziva blokadom Irana.

Oni zahtevaju ukidanje sankcija i nadoknadu štete.

Iran takođe traži nadoknadu štete nastale tokom nedavnih sukoba, ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznute iranske imovine.

Zolgadr je rekao da zahtevi odražavaju volju iranskog naroda, navodeći skupove održane širom zemlje u proteklih šest dana.

"Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost neće odustati od ovih zahteva, ni u ratu ni u pregovorima", rekao je Zolgadr.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada razgovori o budućnosti plovidbe u Ormuskom moreuzu ostaju bez konačnog sporazuma. Iran poslednjih nedelja pokušava da obezbedi veću kontrolu nad saobraćajem kroz moreuz, dok su Sjedinjene Države odbacile iranske zahteve za ograničavanje prolaza američkih brodova.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Junski sporazum nije postignut

Prema uslovima objavljenim u to vreme, Iran je trebalo da ponovo otvori Ormuski moreuz, a Sjedinjene Države da ukinu svoju pomorsku blokadu. Sporazum je takođe zahtevao nastavak razgovora o bezbednoj plovidbi i drugim spornim pitanjima.

Sprovođenje je od tada zastalo, a obe strane se međusobno optužuju za kršenje sporazuma.

Ormuski moreuz postaje ključno pitanje za Teheran

Kontrola Ormuskog moreuza postala je ključno pitanje u iranskoj strategiji prema SAD. Veliki deo svetskog izvoza nafte prolazi kroz moreuz, zbog čega svaki poremećaj plovidbe ima snažan uticaj na energetska tržišta.