IRAN POSTAVIO AMERICI ŠEST ZAHTEVA: Ormuski moreuz ostaje zatvoren dok ih ne ispune, kaže Teheran
Iran neće ponovo otvoriti Ormuski moreuz dok SAD ne promene svoju politiku prema Teheranu i ne ispune šest iranskih zahteva, rekao je Mohamed Bager Zolgadr, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana.
Zolgadr je rekao da Vašington mora da "ispravi svoje ponašanje“ pre nego što Iran dozvoli normalnu plovidbu u jednoj od najvažnijih svetskih brodskih ruta za naftu i gas.
Zahtevi uključuju prekid pretnji protiv vrhovnog vođe Irana, trajni prekid američkih vojnih operacija protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i povlačenje američkih pomorskih i vazduhoplovnih snaga uključenih u ono što Teheran naziva blokadom Irana.
Oni zahtevaju ukidanje sankcija i nadoknadu štete.
Iran takođe traži nadoknadu štete nastale tokom nedavnih sukoba, ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznute iranske imovine.
Zolgadr je rekao da zahtevi odražavaju volju iranskog naroda, navodeći skupove održane širom zemlje u proteklih šest dana.
"Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost neće odustati od ovih zahteva, ni u ratu ni u pregovorima", rekao je Zolgadr.
Njegovi komentari dolaze u trenutku kada razgovori o budućnosti plovidbe u Ormuskom moreuzu ostaju bez konačnog sporazuma. Iran poslednjih nedelja pokušava da obezbedi veću kontrolu nad saobraćajem kroz moreuz, dok su Sjedinjene Države odbacile iranske zahteve za ograničavanje prolaza američkih brodova.
Junski sporazum nije postignut
Sjedinjene Države i Iran potpisali su memorandum o razumevanju 18. juna, uz posredovanje Pakistana i Katara. Sporazum je trebalo da okonča aktivna neprijateljstva i otvori put širem političkom rešenju.
Prema uslovima objavljenim u to vreme, Iran je trebalo da ponovo otvori Ormuski moreuz, a Sjedinjene Države da ukinu svoju pomorsku blokadu. Sporazum je takođe zahtevao nastavak razgovora o bezbednoj plovidbi i drugim spornim pitanjima.
Sprovođenje je od tada zastalo, a obe strane se međusobno optužuju za kršenje sporazuma.
Ormuski moreuz postaje ključno pitanje za Teheran
Kontrola Ormuskog moreuza postala je ključno pitanje u iranskoj strategiji prema SAD. Veliki deo svetskog izvoza nafte prolazi kroz moreuz, zbog čega svaki poremećaj plovidbe ima snažan uticaj na energetska tržišta.
Pregovori o ponovnom otvaranju moreuza nastavljaju se uz regionalno posredovanje, ali za sada nema naznaka da su Vašington i Teheran blizu sporazuma o iranskim uslovima.
(Kurir.rs/Indeks)