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Ruske vlasti planiraju da "prošire mobilizaciju" u predstojećoj jeseni. Ovo je izjavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, pozivajući se na informacije ukrajinskih obaveštajnih službi. Prema tim informacijama, ruski predsednik Vladimir Putin priprema novu regrutaciju ruskih građana za rat protiv Ukrajine, piše Dojče vele.

"On to prikriva drugim rečima i signalima, ali se za to sprema. Važno je da zajedno sa našim partnerima izvršimo dovoljan pritisak na Rusiju kako bi prevladala ideja o okončanju ove agresije, ideja mira, a ne nova ruska mobilizacija", rekao je ukrajinski predsednik.

Prema njegovim rečima, ruske oružane snage gube više vojnika na frontu nego što uspevaju da regrutuju. Ali Putin želi da intenzivira napade i proširi rat.

Uredba o "delimičnoj mobilizaciji", koju je Putin doneo u jesen 2022. godine, i dalje je na snazi. To je potvrdila i administracija ruskog predsednika 2023. godine, uz objašnjenje da ovaj dokument reguliše i "druge mere neophodne za izvršenje zadataka oružanih snaga".

1/5 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Printskrin/Ministarstvo odbrane Rusije, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije, Shutterstock

Zašto Rusija navodno priprema novu mobilizaciju?

Krajem juna 2026. godine, nezavisni ruski medij u egzilu Verstka i letonski ruski portal "Važna istorija" objavili su zajedničku studiju u kojoj se navodi da zbog poteškoća u regrutovanju vojnika, rusko državno rukovodstvo "govori o mobilizaciji iza kulisa".

Izvor Verstke iz kancelarije gradonačelnika Moskve rekao je da je grad u aprilu ove godine poslao 1.708 ljudi na front, a u maju 1.378. To je oko hiljadu manje nego u istom periodu prošle godine. Niska stopa regrutovanja navodno se nastavila i u junu.

Portal "Važna istorija" zaključio je da je stopa regrutovanja vojnika po ugovoru (na određeno vreme) u Rusiji u poslednjem kvartalu 2025. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, smanjena na manje od polovine i da se pad nastavio početkom 2026.

Novinari, pozivajući se na izvore iz ruskih regiona, takođe su saznali da se broj ljudi koji se prijavljuju za službu po ugovoru u vojsci smanjuje.

"Nisu sposobni za borbu"

Vojno osoblje koje je intervjuisala Verstka reklo je da vojnici po ugovoru koji ove godine stižu na front "nisu sposobni za borbu".

Mnogi od novih regruta beže sa fronta. Jedan mobilisani vojnik rekao je novinarima da su jedinice "u najboljem slučaju 30 do 40 procenata popunjene".

Američki institut za proučavanje rata (ISW) je krajem jula procenio da Kremlj stvara sve preduslove za novu mobilizaciju. Prema rečima analitičara, odluka o tome bila bi "isključivo Putinova lična odluka, koja u krajnjoj liniji zavisi od njegove procene situacije na bojnom polju i stabilnosti u Kremlju". Međutim, ISW dodaje da nije jasno da li će Putin uskoro doneti takvu odluku niti kako bi tačno izgledala nova mobilizacija.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Pre nekoliko dana, Verstka je objavila da je potražnja za stanovima u Jermeniji porasla među ruskim građanima – slično situaciji 2022. godine kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu.

Prema izveštaju, kirije u jermenskoj prestonici Jerevanu su porasle za oko 30 procenata poslednjih meseci. Navodno, mnogi Rusi žele da napuste zemlju pre izbora za Državnu dumu, koji će se održati od 18. do 20. septembra.

Jedan stanodavac je rekao za medije da su mu prethodnih godina klijenti uglavnom bili Rusi koji već dugo žive u Jermeniji.

Međutim, sada čak 80 odsto upita dolazi od ljudi koji su se tek nedavno preselili u Jermeniju ili planiraju da se tamo presele.

Šta Kremlj kaže o mogućoj mobilizaciji?

Na konferenciji za novinare krajem jula, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne vidi potrebu da komentariše izjavu Volodimira Zelenskog o mogućem novom talasu mobilizacije u Rusiji.

"Nije posao Zelenskog da govori o našim planovima", naglasio je Peskov.

1/7 Vidi galeriju Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

Ruski političar i član Saveta Federacije Andrej Klišas rekao je za RTVI početkom leta 2026. da se nova mobilizacija trenutno ne razmatra i da za njom nema potrebe.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev opisao je glasine o mogućoj mobilizaciji kao "deo propagande pre izbora". Bivši ruski predsednik je takođe tvrdio da je u prvoj polovini 2026. godine oko 200.000 ljudi potpisalo ugovore sa ruskom vojskom.

1/4 Vidi galeriju Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina

Šta bi nova mobilizacija donela Rusiji?

"Naravno, podacima ruskih vlasti ne može se slepo verovati. Oni su prilagođeni njihovim ciljevima", rekao je vojni analitičar Jan Matvejev za DW, komentarišući Medvedeveove tvrdnje o broju novih vojnika po ugovoru.

Matvejev, međutim, ističe da kada se ove brojke uporede sa analizama nezavisnih istraživača, preterivanje "nije toliko drastično".

"Umesto skoro 200.000, kako tvrdi Medvedev, verovatnije je da ih je bilo između 170.000 i 180.000 za šest meseci", smatra on.

Po njegovom mišljenju, trenutna stopa regrutovanja vojnika po ugovoru nije dovoljna za vojnu pobedu nad Ukrajinom. Ali ni nova mobilizacija, kaže on, to ne bi omogućila.

"Čak i da udvostruče svoju vojsku, Rusi ne bi mogli potpuno da poraze Ukrajinu. Ali sudeći po izjavama Putina i njegovih zvaničnika, upravo im je to cilj", kaže Matvejev.

On veruje da će, zbog velikih gubitaka na bojnom polju, veličina ruskih snaga postepeno opadati bez nove mobilizacije. Za sada se ovaj proces odvija sporo, ali će se kasnije ubrzati.