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Centar britanskih pomorskih trgovinskih operacija (UKMTO) saopštio je danas da je nepoznatim projektilom pogođen brod oko 33 kilometra od obale Omana, u blizini grada Kasaba.

Prema navodima UKMTO-a, koji se pozvao na provereni izvor, brod je pogođen nepoznatim projektilom, nakon čega je izbio požar.

Požar je ugašen, a brod i svi članovi posade su bezbedni, istakao je UKMTO u saopštenju.

Za sada nema izveštaja o posledicama po životnu sredinu.

Nadležne vlasti istražuju incident, a brodovima je savetovano da budu oprezni tokom plovidbe i da UKMTO prijave svaku sumnjivu aktivnost.