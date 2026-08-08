Prema navodima UKMTO-a, koji se pozvao na provereni izvor, brod je pogođen nepoznatim projektilom, nakon čega je izbio požar.
Planeta
INCIDENT KOD OMANA: Nepoznati projektil pogodio brod (FOTO)
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Centar britanskih pomorskih trgovinskih operacija (UKMTO) saopštio je danas da je nepoznatim projektilom pogođen brod oko 33 kilometra od obale Omana, u blizini grada Kasaba.
Prema navodima UKMTO-a, koji se pozvao na provereni izvor, brod je pogođen nepoznatim projektilom, nakon čega je izbio požar.
Požar je ugašen, a brod i svi članovi posade su bezbedni, istakao je UKMTO u saopštenju.
Za sada nema izveštaja o posledicama po životnu sredinu.
Nadležne vlasti istražuju incident, a brodovima je savetovano da budu oprezni tokom plovidbe i da UKMTO prijave svaku sumnjivu aktivnost.
Kurr.rs/Agencije
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