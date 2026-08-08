Slušaj vest

"Kupovina mlade" je svadbeni običaji koji postoji u Srbiji ali i u drugim balkanskim zemljama, međutim, u susednoj Bugarskoj su to podigli na još veći i dramatičniji nivo.

Naime, kod Bugara pred venčanje postoji i takozvana "krađa mlade".

To je bugarski svadbeni običaj u kom mladini prijatelji i rođaci kriju ili čuvaju mladu, a mladoženja mora da je "ukrade" nazad. Da bi došao do nje, možda će morati da ispuni određene izazove, pregovara sa čuvarima, plati simboličan otkup ili dokaže da je dostojan da je oženi.

Običaj je šaljivog karaktera i namenjen je zabavi svatova, dok istovremeno simbolizuje mladoženjinu odlučnost da osvoji svoju mladu.

Na jednoj svadbi, a čiji snimak kruži društvenim mrežama i postao je viralan, mladoženja sa kumom i rodbinom bukvalno razvaljuje kapiju kod buduće supruge te je izlomi i ostavi, a svatovi oduševljeno prihvataju ovaj gest.

Ovaj snimak prikupio je skoro veliki broj lajkova, a u komentarima su se oglasili i brojni Makedonci koji kažu da ovaj običaj postoji i na njhovim svadbama.

Svi su se složili kroz šalu da nikada neće moći da se udaju ili ožene sa nekim druge kulture jer neće moći da razumeju ovakve običaje.

Svadbe se često planiraju mesecima unapred, a iza velikog dana obično stoje brojni dogovori, pripreme i očekivanja porodice i prijatelja. Ipak, ponekad se dogodi da jedna strana u poslednjem trenutku odluči da odustane i otkaže venčanje, ostavljajući drugu, ali i goste, u potpunom šoku.

Upravo to pitanje pokrenuo je korisnik Iksa "maremarkovic", koji je svoje pratioce pitao da li su ikada čuli za slučaj da je neko otkazao svadbu samo nekoliko dana ili čak na sam dan venčanja, i to iznenada - bez zajedničke odluke, već potezom samo jedne strane.

"Umesto tadašnje devojke dovede bivšu devojku"

Njegova objava izazvala je brojne reakcije i pokrenula raspravu o tome šta ljude može navesti na takav korak.

"Ja znam za slučaj da je nekom nesretniku mlada pobegla sa svadbe, ali pazi sad: ponela koverte", napisala je jedna Srpkinja.

Za njom se javio jedan Srbin pa dodao:

"Dva puta, isti mladoženja ostavljen pred venčanje od dve mlade".

Jedna korisnica podelila je i priču o komšiji koji nije otkazao svadbu, već je napravio potez koji je mnoge ostavio bez reči.

"Moj komšija nije otkazao svadbu, nego mladu. Noć pred svadbu, umesto tadašnje devojke dovede bivšu i sa njom održi svadbu i sve. To je bilo pre 20 godina otprilike, oni su i dalje zajedno, jasno da je ta bivša ljubav njegovog života, ali ipak džukački potez", napisala je ona.

"Na dan svadbe otišao u Crnu Goru i nikad se nije vratio"

U komentarima se našla i priča o mladoženji koji se navodno nije pojavio na sopstvenom venčanju.

"Znam jednu svadbu gde mladoženja nije ni došao. Mlada ga čekala, i mi gosti s njom. Prvo mislili da je šala, posle se više niko nije smejao. On otišao u Crnu Goru, nikad se nije vratio, a ona ostala i nikad se nije udala. Tužna priča", glasio je jedan od komentara.

"Mlada i kum priznali mladoženji da se vole"

Među brojnim ispovestima, mnogi su ocenili da je možda najteži scenario onaj kada se istina otkrije baš na dan svadbe.

"Jesam. I to mlada i kum priznali mladoženji da se vole. Na dan svadbe. Ono, bolje i tad nego sutradan", napisao je jedan korisnik.

Ipak, jedna od najneobičnijih priča bila je ona u kojoj je mlada ostala ne samo bez venčanja, već i bez stvari koje je očekivala da će deliti sa budućim suprugom.

"Sestra od strica zakazala venčanje i malu svadbu. Njena rodbina se skupila i roditelji, čekali, nema mladoženje. Onda ga moj tata tražio na poslu, u kafani, nigde ga nema. Došli kod njih u stan, a stan prazan. Moj stric im kupio nameštaj za ceo stan, sve novo, sve nestalo", napisala je korisnica.

Na venčanju svog oca zavšila u intimnom odnosu sa njegovim kumom

Želela je da sve ostane u tajnosti, ali je na kraju detalje objavila na TikTok profilu, gde često deli svoja iskustva i priče koje neretko izazivaju brojne kontroverze.

Stela Bari je američka influenserka koju na TikToku prati skoro 700.000 ljudi. Na ovoj društvenoj mreži ispričala je kako je na venčanju svog oca u Montani završila u intimnom odnosu sa njegovim kumom.

Kako je navela, reč je o muškarcu iz Švedske koji joj u početku uopšte nije bio privlačan. Međutim, nakon što ga je bolje upoznala i posmatrala tokom proslave, promenila je mišljenje i, kako kaže, njegova harizma ju je osvojila.

Nakon ceremonije venčanja i svečane večere, slavlje se nastavilo, a Stela se sve više zbližavala sa očevim kumom. Na kraju su završili zajedno, pa se narednog jutra probudila se pored njega.

Kako tvrdi, bila je odlučna da o tome nikome ne govori. Verovala je da se očev kum ni ne seća prethodne noći, ali ju je ubrzo razuverio – pamtio je svaki detalj.

On se nakon toga vratio svojoj porodici, dok je Stela poručila da ni sama nije želela da sa njim započne vezu. Ipak, njena tvrdnja da je želela da ovo kontroverzno iskustvo sakrije od oca izazvala je sumnju među pratiocima, pa su joj mnogi postavili isto pitanje: "Ako si želela da sve ostane tajna, zašto si, pobogu, o tome pričala na TikToku?"

Logično je pretpostaviti da je njen otac u međuvremenu saznao za ovu priču, kao i da su detalji stigli do porodice njegovog kuma. Stela, međutim, nije otkrila da li se to zaista dogodilo, niti kakve su bile njihove reakcije.

Stela Bari karijeru je započela u svetu modelinga još tokom srednje škole, kada je učestvovala na različitim takmičenjima i sarađivala sa više modnih agencija. Najveću popularnost stekla je na društvenim mrežama, a u međuvremenu je otvorila i profil na platformi za odrasle.

Kum pretukao mladu, a mladoženju pljunuo

Nesvakidašnji incident zbio se pre nekoliko godina u Port-o-Prensu, glavnom gradu Haitija.

Kum po imenu Rikardo koji je došao na venčanje, pre prvog plesa mladenaca, ustao je i prišao mladoj koja je pričala sa majkom. Tada joj je lupio šamar, a onda, kada mu je uzvratila, udario ju je pesnicom u lice, te je pala na pod, preneo je tada News 13.

Mladoženja Semjuel je dotrčao, ali kum njega nije ni pipnuo, već ga je samo pljunuo u lice. Razjarena porodica sa obe strane, pritrčala je kumu da ga izbaci sa venčanja, ali on je, okružen svojim prijateljima, ujedno i mladoženjinim drugovima, zamolio samo da uzme mikrofon, kaže nekoliko reči i sam će otići sa proslave.

Rikardo je rekao kako ga je mlada, inače njegova tajna devojka, “vukla za nos” poslednje dve godine obećavajući mu da će raskinuti sa budućim mužem, njegovim prijateljem, pošto je bila oduvek zaljubljena u njega.

Potom je dodao da je zbog bogatog i uspešnog muža abortirala, iako ju je kum preklinjao da to ne čini jer je više od svega želeo dete s njom.

“Računica joj je bila jasna – udati se za bogatog muža. Iako je mene oduvek volela. Na kraju mi je pre tri nedelje samo saopštila iznenada da se udaje i da joj se nikad više ne javim ni telefonom. A pre toga mi je obećavala da ćemo imati budućnost. Čak smo i dete napravili! A Semjuel mi je prošle godine pozajmio novac kad nisam imao šta da jedem i posle tri nedelje me je jurio da mu odmah vratim sve, iako je imao na računima toliko para da nas sve ovde može kupiti”, rekao je besni kum naglašavajući da je prihvatio da dođe na venčanje samo zbog toga što se osećao dužnim da to uradi jer mu je Semjuel pomogao kada mu je gorelo pod nogama.