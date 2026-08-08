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Vladajuća stranka u Mađarskoj Tisa predložila je dr Andraša Baka, bivšeg predsednika Vrhovnog suda, za predsednika Mađarske.

Od 1990. do 1998. godine bio je generalni direktor Visoke škole za državnu upravu. Od 1991. do 2008. godine obavljao je dužnost sudije Evropskog suda za ljudska prava, a 2009. godine Narodna skupština izabrala ga je za predsednika Vrhovnog suda.

Baka, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava, smenjen je sa mesta predsednika Vrhovnog suda odlukom Orbanove vlade 2011. godine, tri godine pre isteka njegovog mandata.

Evropski sud za ljudska prava presudio je 2014. godine da je Mađarska smenila Baku zbog njegovih kritika vlade i da je njegova smena narušila demokratske slobode u zemlji. Orbanova vlada odbacila je te navode.

"Dr Andraš Baka je tokom čitavog svog dosadašnjeg životnog i profesionalnog puta pridavao izuzetan značaj načelu podele vlasti i dosledno se zalagao za vladavinu prava i nezavisnost sudstva. Njegov životni put predstavlja primer posvećenosti demokratskoj pravnoj državi i ustavnim načelima. Uvereni smo da iskustvo dr Andraša Bake i profesionalna nezavisnost koju je pokazivao tokom čitave karijere predstavljaju posebnu vrednost u periodu u kojem se pripremamo da zajednički postavimo temelje novog ustavnog uređenja Mađarske", navela je stranka "Tisa".

Funkcije mađarskog predsednika

Prema važećem mađarskom ustavu, predsednik je uglavnom ceremonijalni šef države sa ograničenim ovlašćenjima, uključujući mogućnost da stavi veto na zakone ili zatraži njihovo preispitivanje.

Potpredsednica Narodne skupštine iz Tise, koja privremeno obavlja funkciju predsednice parlamenta, Aniko Halerne Nađ, zakazala je izbor predsednika za utorak, 11. avgust.

Da bi nominacija bila validna, kandidat mora da dobije pisanu podršku najmanje jedne petine, odnosno 40 poslanika.

U Mađarskoj se predsednik ne bira neposredno na izborima, već ga bira parlament.

Za izbor u prvom ili drugom krugu potrebna je dvotrećinska većina svih poslanika, ako je nema, u trećem krugu glasanja odlučuje prosta većina između dva kandidata sa najviše glasova.