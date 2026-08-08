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Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da je Iran obavestio Vašington da ne planira da uvede naknade za prolazak kroz Ormuski moreuz i da će omogućiti protok nafte i gasa iz Persijskog zaliva u obimu koji je postojao pre sukoba.

Vens je istakao da će SAD procenjivati Teheran prema postupcima, a ne obećanjima.

"Naše očekivanje je da ćemo videti istu količinu nafte i gasa koja izlazi iz Zaliva kao pre početka sukoba. To su nam Iranci rekli da će učiniti", rekao je Vens u intervjuu za Foks Njuz.

On je naveo da Iran i države Persijskog zaliva, posebno Oman, razgovaraju o načinu da se obezbedi bezbedan prolazak kroz moreuz, uključujući uklanjanje mina i obavezu Teherana da neće otvarati vatru na komercijalna plovila.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Vens je rekao da SAD i dalje "igraju utakmicu do kraja" sa Iranom i da koriste diplomatska, ekonomska i vojna sredstva kako bi ostvarile, kako je rekao, najbolji mogući ishod za američki narod.

"Ne verujemo, već proveravamo", rekao je Vens.

Prema njegovim rečima, glavni problem u Ormuskom moreuzu predstavljaju mine koje je Iran, kako tvrdi, postavio na početku sukoba, zbog čega se radi na uspostavljanju bezbednog sistema plovidbe.

"Iranci trpe i žele da se ovo okonča", rekao je Vens, dodajući da se radi na planu za bezbedan prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, koji bi podrazumevao i obavezu Irana da ne napada plovila.

Kurir.rs/Foks njuz

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