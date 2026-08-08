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Veliki šumski požar izbio je na zapadnoj obali jezera Garda u Italiji, a lokalne vlasti su iz predostrožnosti evakuisale više od 200 ljudi, uključujući mnogo turista.

Jezero Garda, najveće jezero u Italiji i jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u zemlji, svake godine privlači veliki broj posetilaca zbog svojih prirodnih lepota, planinskog okruženja i brojnih letnjih odmarališta.

Upravo u ovom području, koje je posebno popularno u ovo doba godine, požar je izazvao zabrinutost među stanovnicima i turistima.

Požar je izbio juče u opštini Tinjale i brzo se širio tokom večeri i noći kroz brdovito područje iznad jezera.

Vatrogasci se i danas bore sa požarom, ali on još nije pod kontrolom. U gašenju učestvuju brojne vatrogasne ekipe, kao i avioni i helikopteri.

Vatrogasci štite kuće



"Napori su trenutno usmereni na zaustavljanje vatrenih frontova i zaštitu nekoliko stambenih zgrada", rekli su vatrogasci.

Za sada nema izveštaja o povređenima.

Italiju i dalje pogađa toplotni talas

Požar je izbio u vreme kada se Italija, kao i veći deo Evrope, suočava sa dugotrajnim toplotnim talasom.