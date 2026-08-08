Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Broj poginulih migranata u pokušajima ulaska u španske enklave Seutu i Melilju porastao je na 141, dok vlasti navode stotine povređenih i više od 120 uhapšenih.

Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u špansku enklavu Seutu pre nedelju dana porastao je na 96, od čega je 82 stradalo na španskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvestila je španska televizija RTVE pozivajući se na zvanične podatke.

Marokansko udruženje za ljudska prava (AMDH) procenjuje da je ukupno poginula 141 osoba kada se pridoda i pokušaj ulaska u Melilju, drugu špansku enklavu na severu Afrike.

Obdukcije završene, identifikovano samo šest žrtava

Direktor Instituta za sudsku medicinu u Seuti Manuel Aparsero potvrdio je da je glavni uzrok smrti bila mehanička asfiksija usled utapanja.

Obdukcije svih pronađenih tela su završene, ali je zasad identifikovano samo šest osoba – svi su punoletni muškarci marokanskog državljanstva.

Kako bi se ubrzao proces identifikacije, španska Civilna garda poslala je otiske prstiju marokanskim vlastima radi poređenja sa njihovim bazama podataka.

U istragu su uključeni i dodatni forenzičari iz španskih gradova Kaseresa, Salamanke, Valjadolida, Toleda i Gvadalahare.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Spasioci opisali jezive prizore

Pripadnici hitnih službi opisali su stanje na području lukobrana pored plaže Tarahal kao "jezivo", navodeći da je u najintenzivnijim trenucima na špansku stranu pristizalo između 60 i 100 ljudi u minuti.

"Kada smo stigli, prizor je bio jeziv. Bio je to masovni ulazak migranata, a mnogi su već bili mrtvi, dok su drugi bili u terminalnoj fazi iscrpljenosti", rekao je Aparsero, opisujući intervenciju na mestu događaja.

Dodao je da su lekari pokušali da reanimiraju više osoba, ali da su neki pokušaji bili bezuspešni.

Stotine povređenih, više od 120 uhapšenih

Marokansko Nacionalno veće za ljudska prava (CNDH) saopštilo je da je na marokanskoj strani zabeleženo 236 povređenih, među kojima je 87 pripadnika bezbednosnih snaga.

Foto: Reduan Dris/EFE

U vezi sa pokušajem masovnog prelaska granice uhapšeno je oko 100 osoba na području Seute, uključujući 11 maloletnika, dok su još 23 osobe uhapšene u blizini Melilje.

Nemiri na marokanskoj strani izazvali su i znatnu materijalnu štetu, pri čemu je uništeno oko 90 privatnih i službenih vozila.

Društvene mreže imale važnu ulogu u organizaciji

Istraga CNDH-a ukazuje na važnu ulogu društvenih mreža u organizovanju masovnog pokušaja prelaska.

Analizirane su 23 Fejsbuk grupe sa više od milion članova, u kojima su, prema nalazima istrage, objavljivane informacije o rutama, terminima i načinima prelaska mora prema Seuti.