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Pakistanski ministar odbrane Havadža Asif izjavio je danas da je „Izrael pretnja celom muslimanskom svetu“ i pozvao na „ujedinjeni vojni front“ protiv njega, samo dan nakon što su Pakistan, Saudijska Arabija i Turska potpisali sporazum o odbrani.

„U kontekstu Izraela, sve muslimanske zemlje moraju da se ujedine, ne sumnjam u to“, rekao je Asif i dodao da je Izrael proizvod Balfurove deklaracije i formiran je kao nelegitimna država koja bi mogla predstavljati direktnu pretnju bilo kojoj zemalji u regionu, prenosi Tajms of Izrael.

Asif, koji je u prošlosti nazivao Izrael „zlom i prokletstvom za čovečanstvo“, rekao je da se njegovo mišljenje neće promeniti ni ako premijer Benjamin Netanjahu bude poražen na izborima koji su zakazani za 27. oktobar.

„Bez obzira ko dođe na vlast u Jerusalimu, bilo da je to bivši premijer Naftali Benet ili bilo koji drugi lider, razlike su minimalne, kazao je Asif.

„Njihov stav prema Palestincima i njihov antiislamski način razmišljanja neće nestati. Oni nastavljaju da huškaju muslimanske zemlje jedne protiv drugih i sve dok se palestinsko pitanje trajno ne reši, islamski svet mora da im se suprotstavi kao jedan“, poručio je.