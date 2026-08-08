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Prava drama odigrala se na letu kompanije Britiš Ervejz iz Londona za Las Vegas, kada je jedan putnik postao agresivan i pokušao da napadne članove posade i druge putnike, zbog čega je avion vraćen sa piste neposredno pre poletanja.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako više putnika i članova kabinskog osoblja obuzdava muškarca koji pruža otpor, dok stjuardesa pokušava da smiri situaciju.

Prema navodima britanskih medija, incident se dogodio u poslovnoj klasi, a kapetan je, iz bezbednosnih razloga, prekinuo pripreme za poletanje i vratio avion na terminal.

Po dolasku na gejt u avion su ušli naoružani policajci, koji su izveli muškarca sa letelice u lisicama. Londonska policija saopštila je da je uhapšen putnik (31) zbog sumnje da je bio u alkoholisanom stanju u avionu i da nije poštovao naređenja posade.

Zbog incidenta let je kasnio više od dva sata, nakon čega je avion ipak poleteo ka Las Vegasu. Kompanija British Airways poručila je da ne toleriše nasilno i neprimereno ponašanje putnika i da će uvek preduzeti odgovarajuće mere kako bi zaštitila putnike i članove posade.