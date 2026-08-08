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Načelnik Združenog generalštaba američke vojske general Den Kejnprivatno je upozorio visoke zvaničnike administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da SAD moraju da pronađu izlaz iz rata sa Iranom, jer bi dalje vojne eskalacije mogle da imaju neželjene posledice, a samo vazdušna snaga verovatno ne bi mogla da ostvari ciljeve američkog predsednika, izjavila su tri izvora.

"Kejn traži izlaz", rekao je jedan od izvora, preneo je CNN. Kejn je o ograničenjima vojnih opcija i mogućnosti izlaska iz rata, kako se navodi, razgovarao sa direktorom CIA Džonom Retklifom, državnim sekretarom Markom Rubiom i potpredsednikom SAD-a Džej Di Vensom.

Prema navodima izvora, sastao se sa nekima od njih kako bi poboljšao koordinaciju između različitih institucija i osigurao da budu usaglašeni pre razgovora sa Trampom. Cilj tih razgovora bio je da se razjasne ograničenja i potencijalne posledice dostupnih vojnih opcija, uključujući one koje ne podrazumevaju slanje američkih kopnenih snaga u Iran.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Vazdušni udari nisu dovoljni, municije je sve manje

Tramp se do sada protivio raspoređivanju kopnenih trupa u Iranu i signalizirao da veruje da bi vazdušni napadi mogli da primoraju Teheran na sporazum pod njegovim uslovima.

Međutim, Kejn i drugi visoki zvaničnici privatno smatraju da je takav ishod malo verovatan i pokušavaju da pronađu druge opcije koje bi bile u skladu sa predsednikovim ograničenjima. Rat traje gotovo šest meseci, a među američkim zvaničnicima sve je jače uverenje da vazdušna moć ima ograničenja. Kejn je to javno rekao tokom saslušanja pred zakonodavcima prošlog meseca.

Zbog toga su Kejn i drugi zvaničnici bili oprezni prema planu za nove, intenzivnije vazdušne udare koji je razmatran krajem jula, rekao je izvor.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

Zabrinutost je bila usmerena na moguće posledice dalje eskalacije, kao i na stanje američkih zaliha ključne municije. Tramp je na kraju odustao od tog plana nakon razgovora sa saveznicima na Bliskom istoku, koji su izrazili strah od iranske odmazde, posebno napada na energetsku infrastrukturu zemalja Zaliva.

Na odluku su uticale i smanjene američke zalihe ključne municije, navode izvori. Prema njihovim rečima, Kejn je pažljiv u odnosu sa Trampom i načinu na koji mu predstavlja ograničenja vojnih opcija.

Prema izvorima, Kejn je tokom najmanje dva sastanka sa Trampom upozorio i na smanjenje američkih zaliha municije. Američki vojni komandanti sada smatraju da su neke zalihe "opasno niske".

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Pentagon traži nove opcije; "Kopnena invazija nije na stolu"

Zbog nestašice municije Pentagon i američka Centralna komanda (CENTCOM) počeli su da preispituju vojnu strategiju prema Iranu. Jedan visoki zvaničnik CENTCOM-a zatražio je od saradnika "nove i nekonvencionalne ideje" za pritisak na Iran. Prema izvorima, činjenica da se takve nove opcije traže šest meseci nakon početka rata ukazuje na to da postojeći pristup ne daje očekivane rezultate.

Kejn je, kao načelnik Združenog generalštaba, odgovoran za izradu vojnih opcija za napad na Iran. Kako se rat približava šestomesečnoj granici, pojavile su se i kritike Kejnovog pristupa, uključujući ocene da ima ograničeno iskustvo u upravljanju dugotrajnim sukobima.

Prema navodima izvora, unutar administracije i među spoljnim analitičarima postoji mišljenje da bi odlučujući poraz Irana zahtevao veliku vojnu operaciju sa kopnenim trupama, što bi moglo da dovede do hiljada američkih žrtava. Pentagon razmatra takve scenarije, ali se za sada niko u administraciji ne zalaže za tako drastičnu opciju, navodi CNN.