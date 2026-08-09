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Rusija je rasporedila tri prstena protivvazdušne odbrane kako bi ojačala zaštitu Moskve, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Junajted njuz, prenosi Ukrinform.

- Da bi stvorili tako jak odbrambeni štit, morali su da povuku sve svoje sisteme protivvazdušne odbrane iz svakog ugla svoje ogromne teritorije. Za Moskvu, a u manjoj meri i za Sankt Peterburg. Ali koliko god protivvazdušne odbrane imate, ona ionako ostaje bez municije, a mi ćemo i dalje pronaći tehnologije da im odgovorimo kako bi to osetili - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, "nakon što su počeli da napadaju našu logistiku, pronašli smo još jednu logističku operaciju i odgovorili".

- Njihovi gubici tamo su zapanjujući – jedan bilion rubalja. Bila je to veoma uspešna operacija ukrajinskih snaga. U njoj su učestvovale Oružane snage, Snage za specijalne operacije, Odbrambena obaveštajna služba Ukrajine, Služba bezbednosti Ukrajine i Spoljna obaveštajna služba. Danas delujemo zajedno kada izvodimo relevantne duboke udare i udare srednjeg dometa - naglasio je šef države.