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Ministarka spoljnih poslova Bugarske pozvala je ambasadora Ukrajine u zemlji na sastanak u ponedeljak pošto se dron srušio u blizini rumunske granice i strateškog gasovoda, saopštilo je njeno ministarstvo za AFP.

Ranije je bugarsko Ministarstvo odbrane saopštilo da je dron tip koji široko koriste ukrajinske oružane snage, dodajući da „trenutno nema dokaza koji ukazuju na to da je u pitanju bio namerni incident“.

Sastanak se ne može održati pre ponedeljka jer se ambasadorka Olesija Ilaščuk trenutno nalazi u Kijevu, objasnio je tim ministarke Velislave Petrove.

Detalji pada drona

Ukrajina je danas insistirala da nije „namerno“ ciljala Bugarsku i obećala istragu pošto se dron sličan onima koje koristi ukrajinska vojska srušio u blizini gasovoda u zemlji.

Dron, čiji su ostaci pronađeni, „eksplodirao je u neposrednoj blizini graničnog prelaza Kardam sa Rumunijom“, blizu Crnog mora na severoistoku zemlje i „1.000 metara“ od kompresorske stanice na Transbalkanskom gasovodu, objavio je bugarski premijer Rumen Radev.

Njegov pad u polju suncokreta nije izazvao žrtve, rekao je nakon hitnog sastanka svog saveta bezbednosti.

Česti incidenti u regionu

Incidenti sa dronovima su se umnožili poslednjih meseci u istočnoevropskim zemljama NATO-a koje podržavaju Ukrajinu u njenom sukobu sa Rusijom.

Rumunija, koja se suočava sa čestim upadima dronova, od kojih su se neki srušili na njenoj teritoriji od početka velike ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, naredila je njihovu neutralizaciju krajem jula.