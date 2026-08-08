Slušaj vest

Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana postavio je nove uslove za otvaranje Orrmuskog moreuza, prenosi Tajms of Izrael.

Savet navodi da će Hormuz ostati zatvoren "sve dok SAD ne poprave ponašanje".

Iranski državni emiter objavio je izjavu sekretara Vrhovnog saveta Mohameda Bagera Zolgadra, nekadašnjeg načelnika Združenog štaba Revolucionarne garde.

On je naveo da SAD moraju trajno da okončaju rat sa Iranom i njegovim regionalnim saveznicima, uključujući Hezbolah, Hamas i Hutije, i da nikada više ne smeju da prete Iranu.

Zolgard je dodao da SAD moraju da ukinu pomorsku blokadu iranskih luka i povuku vojsku iz regiona.

Savet takođe zahteva pune reparacije za svu štetu koju je Iran pretrpeo u ratovima 2025. i 2026. godine, ukidanje svih sankcija i bezuslovno oslobađanje sve zamrznute iranske imovine.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Nova lista zahteva na sličnoj je liniji onih koje je Iran ranije postavio kao uslov za trajni sporazum sa SAD, za potpuni kraj sukoba. SAD su nameravale da tim sporazumom budu rešena i pitanja iranskog nuklearnog programa i teheranskih zaliha uranijuma obogaćenog na 60 odsto.

Sada su uslovi, koje je Iran ranije iznosio tokom pregovora sa SAD, postavljeni samo za otvaranje prolaza kroz Hormuski moreuz.

Nedugo nakon što je iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost izneo uslove, potpredsednik SAD Džejms Dejvid Vens rekao je u intervjuu za televiziju Foks njuz da je Teheran nagovestio da ne namerava da naplaćuje prolaz kroz moreuz.

Anonimni diplomata iz jedne od zemalja koje posreduju u pregovorima SAD i Irana potvrdio je za Tajms of Izrael Vensove navode, dodavši da privremeni sporazum o ponovnom otvaranju Hormuza predviđa zabranu bilo kojoj strani da naplaćuje tranzit.

Ranije danas, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da su Iran i Oman blizu postizanja sporazuma o novoj ruti kroz Hormuz i da je jedan od uslova Teherana da SAD isplate ratnu odštetu.