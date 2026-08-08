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Italijanska opozicija kritikovala je danas odluku vlade premijerke Italije Đorđe Melonida ne ukine kontrole na pomorskim granicama i u pograničnim područjima prema Španiji, uvedene nakon događaja u Seuti.

Ocenilu su da je time izazvana "neutemeljena diplomatska kriza" i naneta šteta građanima.

"Cinična propaganda vlade Meloni proizvela je ono što je bilo očekivano, bumerang koji će Italijani skupo platiti", naveo je u saopštenju lider Alijanse Zelenih i levice Nikola Fratojani, prenosi list La Sicilia.

On je ocenio da je reč o "velikoj grešci" i pozvao vladu da odmah povuče odluku o suspenziji šengenskih pravila.

"Trebalo bi odmah zaustaviti i povući apsurdnu odluku o suspenziji Šengena", rekao je Fratojani, nakon što je španska vlada od ponoći uvela istu meru.

Fratojani je odluku u vezi sa Šengenom ocenio kao potez "isključivo diktiran propagandom", čiji je cilj da se pažnja skrene sa unutrašnjih problema.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Poslanica Demokratske partije Laura Boldrini ocenila je da potez Meloni "nije mogao gore da se završi".

"Ovoga puta, neutemeljena diplomatska kriza sa Španijom, koju je vlada Meloni izazvala sa ciljem da Španiju predstavi kao smešnu na međunarodnom nivou, pretvorila se u autogol", rekla je Boldrini.

Rikardo Mađi iz stranke +Evropa ocenio je da je reč o "bumerangu" koji je posledica "siledžijskog pristupa po modelu (američkog predsednika Donalda) Trampa", dok je senator Karlo Kalenda potez ocenio kao "smešan" i motivisan isključivo izbornim interesima.

Španija je od ponoći uvela granične kontrole za putnike koji dolaze iz Italije, a mera bi, za sada, trebalo da bude na snazi do 7. septembra, kao odgovor na odluku italijanske vlade da ne ukine kontrole koje je 1. avgusta uvela za putnike koji dolaze iz Španije nakon masovnog ulaska migranata u špansku skdklavu Seutu iz Maroka, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.