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U Tirani je večeras održan 70. protest protiv planiranog turističkog projekta u oblasti Zverneca, koji se povezuje za Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika Donalda Trampa.

Protest je počeo na trgu Skenderbeg, odakle su učesnici nastavili marš prema zgradi Vlade, noseći transparente i državne zastave i zahtevajući promene politika koje se odnose na teritoriju, životnu sredinu i izborni sistem, prenosi Kosovo pres.

Protivljenje projektu u Zvernecu bilo je jedno od glavnih pitanja na skupu, a demonstranti su tražili i preispitivanje izmena zakona o zaštićenim područjima.

Na protestu su pokrenuta i druga politička pitanja, uključujući zahtev za izmenu izbornog zakona i protivljenje novoj teritorijalnoj podeli koju je predložila Socijalistička partija, koja predviđa smanjenje broja opština sa 61 na 46.

Učesnici marša su izvikivali parole protiv premijera Edija Rame i lidera opozicije Saljija Beriše. Poručili su da će nastaviti proteste, zahtevajući da se njihovi stavovi uzmu u obzir kada je reč o projektima koji se odnose na zaštićena područja i teritorijalnu politiku, preneo je Kosovo onlajn.