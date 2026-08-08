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Deset osoba je povređeno u eksploziji gasa na festivalu Taubertal u Frankoniji, u nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, prenosi Špigl.

Osmoro povređenih, starosti između 21 i 26 godina, prevezeno je u bolnice, saopštila je policija iz Rotenburga ob der Taubera u okrugu Ansbah.

Niko od povređenih nije bio životno ugrožen.

Prema navodima policije, 26-godišnji muškarac koristio je kamperski rešo u festivalskom kampu.

Zbog nepravilnog rukovanja najverovatnije je došlo do curenja gasa. Gas se potom zapalio i izazvao eksploziju, pri čemu je povređeno ukupno deset osoba.

Muzički festival Taubertal ovog vikenda slavi svoju 30. godišnjicu uz nastupe 40-ak poznatih bendova.

Organizatori su saopštili da se ove godine očekuje oko 15.000 posetilaca u rezervatu prirode u kojem se održava festival.

Kurir.rs/Špigl

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