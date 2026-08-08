Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Potapanje barži bi trebalo da obezbedi rad reaktora 2

Potapanje barži bi trebalo da obezbedi rad reaktora 2

Slušaj vest

Na rukavcu Bala na Dunavu u Rumuniji večeras je završeno kontrolisano potapanje četiri barže radi povećanja nivoa vode kod nuklearke "Černavoda".

Barže su potopljene kako bi se veći deo toka Dunava preusmerio ka području nuklearne elektrane, a intervencija je bila izuzetno teška zbog jakih struja i trajala je oko sedam sati, preneo je portal DiGi 24.

Sada se čekaju prvi efekti intervencije, odnosno povećanje nivoa vode na ruti do nuklearke "Černavoda".

Potapanje barži bi trebalo da obezbedi rad reaktora 2, s obzirom na to da je nivo Dunava i dalje veoma nizak.

Posledice operacije osetiće se najranije sutra uveče i tokom ponedeljka, prema proceni stručnjaka.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Oni očekuju da se dostigne minimalni nivo od -228 centimetara u blizini nuklearne elektrane "Černavoda".

Potapanje barži počelo je u petak popodne, a reč je o tehničkoj intervenciji koja treba da obezbedi dovoljan protok vode za hlađenje nuklearne elektrane "Černavoda".

Operacija je kasnila dva dana zbog problema sa utovarom barži, jakih struja i administrativnih procedura.

Drugi blok rumunske nuklearke Černavoda i dalje radi normalno, ali je protok Dunava nizak.