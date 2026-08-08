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Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) sastaće se u ponedeljak na neformalnom sastanku po formuli Arija, posvećenom poštovanju međunarodnog humanitarnog prava ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila koji su zatočeni u Rusiji.

Arija formula je neformalni format za sastanke SB UN koji je 1992. godine osnovao venecuelanski diplomata Dijego Arija i omogućava članicama SB da preko svojih zvaničnika, stručnjaka i svedoka vode otvoren dijalog o akutnim krizama i ljudskim pravima van zvaničnog protokola, prenosi Ukrinform, navodeći da je sekretarijat SB UN saopštio da sastanak u ponedeljak organizuju Letonija i Velika Britanija uz učešće ukrajinske delegacije.

Očekuje se da će na sastanku govoriti pomoćnica generalnog sekretara UN za ljudska prava Klaudija Fuentes Hulio, krimsko-tatarska aktivistkinja za ljudska prava Lenije Umerova, mlađi narednik Oružanih snaga Ukrajine Huan Alberto Lejva Garsija, koji je branio Mariupolj 2022. godine i proveo više od tri godine u ruskom zarobljeništvu i drugi.

Razgovaraće se o tretmanu ukrajinskih ratnih zarobljenika i civilnih zatvorenika u ruskom zatočeništvu, kršenju međunarodnog humanitarnog prava, kao i o regrutovanju stranih državljana u ruske oružane snage.

Stalna predstavnica Danske pri UN Kristina Markus Lasen izjavila je ranije da će Danska, koja u avgustu predsedava Savetom bezbednosti UN težiti trenutnom i bezuslovnom prekidu vatre u Ukrajini i da će pitanje ruske agresije držati u centru pažnje Saveta bezbednosti.