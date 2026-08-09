Četiri osobe poginule su danas u padu helikoptera u Rio de Žaneiru usred 20-minutnog panoramskog leta u Nacionalnom parku Tižuka, javili su brazilski mediji.

Vatrogasci su morali da koriste tehnike pristupa užetom kako bi stigli do mesta nesreće i ugasili požar koji je izbio nakon pada helikoptera i koji je zahvatio vegetaciju.