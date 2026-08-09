Helikopter se srušio u teško pristupačnom šumovitom području.
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TRAGEDIJA U BRAZILU: Srušio se helikopter, poginuli pilot i troje kolumbijskih turista (VIDEO)
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Četiri osobe poginule su danas u padu helikoptera u Rio de Žaneiru usred 20-minutnog panoramskog leta u Nacionalnom parku Tižuka, javili su brazilski mediji.
Poginuli su pilot i troje kolumbijskih turista, preneo je portal G1.
Helikopter se srušio u teško pristupačnom šumovitom području.
Vatrogasci su morali da koriste tehnike pristupa užetom kako bi stigli do mesta nesreće i ugasili požar koji je izbio nakon pada helikoptera i koji je zahvatio vegetaciju.
Kurir.rs/Agencije
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