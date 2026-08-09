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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas na svom X nalogu da državljani Severne Koreje s vremena na vreme dolaze na teritoriju Ruske Federacije.

"Mi to vidimo i znamo. U početku je bilo reči o stotinama, zatim o hiljadama, a sada je doneta odluka da se između 30.000 i 50.000 Severnokorejanaca rasporedi na teritoriji Rusije. Oni proučavaju ovaj rat. Ako govorimo o krizama i eskalaciji u drugom regionu, na Pacifiku, koje bi mogle da ugroze druge azijske zemlje, onda će Severna Koreja svakako steći iskustvo u savremenom ratovanju uz pomoć Rusije", objavio je Zelenski.

On je dodao da je Ukrajina pronalazila severnokorejske rakete na teritoriji Ukrajine i konstatovao da je "potpuno jasno da će Severna Koreja nastaviti da stiče iskustvo u savremenom ratovanju, da dobija licence od Rusije i od nje stiče razne vrste vojnih iskustava".

"Mi to veoma jasno razumemo. Stoga bi, po mom mišljenju, Južna Koreja trebalo da ima bližu saradnju sa Ukrajinom. Mi smo otvoreni za to. Veoma bismo želeli da dobijemo podršku Južne Koreje u oblasti u kojoj imamo nedostatke, a to su PVO sistemi.

Takođe smo spremni da radimo na sporazumu o dronovima i u drugim oblastima", poručio je Zelenski i dodao da Ukrajina "računa na takvu saradnju" i da su diplomate dve zemlje "u kontaktu".