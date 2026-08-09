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Pet osoba je povređeno u ruskim vazdušnim udarima na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti, objavio je danas na Telegramu šef Dnjepropetrovske vojne uprave Aleksandar Ganža.

"Neprijatelj je napao centar grada. Pogođeni su privatna kuća i automobil. Prethodno su ranjene dve osobe, muškarac od 50 godina i žena od 57 godina", navodi se u objavi Aleksandra Ganže, prenosi Ukrinform.

Ranije danas Ganža je saopštio da je ruska vojska izvršila više od 40 udara dronovima, artiljerijom i aviobombama na četiri okruga Dnjepropetrovske oblasti u kojima su poginule dve i ranjene dve osoba.

"Oštećeni su ambulanta, administrativne zgrade, prodavnica i privatne kuće. Uništeni su autobus i kamion. Dve osobe su poginule. Još dve su povređene. Muškarac star 54 godine je hospitalizovan u srednje teškom stanju. Povređeni muškarac star 48 godina je na ambulantnom lečenju", navodi se u objavi Ganže.

Kurir.rs/Agencije

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