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Zbog požara koji se brzo širi na zapadu Kanadeprema gradovima duž jezera Okanagan u Britanskoj Kolumbiji i uništava kuće na svom putu, evakuisano je više od 20 hiljada ljudi.

Evakuisana je cela zajednica Samerland u kojoj živi oko 12.000 ljudi, zajedno sa oko 8.000 ljudi u i oko obližnjeg Pičlenda, prenosi CNN.

Zvaničnici još nisu utvrdili koliko je kuća uništeno, ali požar koji je prijavljen u petak uveče za nekoliko sati je isano je više od 20 hiljada ljudi.zahvatio oko 50 kvadratnih kilometara krećući se izuzetnom brzinom prema Samerlandu.

Erik Tompson, zvaničnik za hitne situacije Regionalnog distrikta Okanagan-Similkamin, ocenio je da je reč o jednom od najbrže rastućih požara koje je region doživeo.

Kanada je poslednjih godina pretrpela razorne sezone požara koji su primorali vlasti da sprovedu masovne evakuacije.

Dim od požara u Kanadi je u više navrata prelazio preko velikih prostranstava i ugrožavao Sjedinjene Američke Države.