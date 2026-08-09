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Izrael se sprema za mogućnost da samostalno započne vazdušne udare na Iran ukoliko SAD postignu sporazum sa Teheranom i preduzmu korake ka okončanju rata.

To je sinoć objavila izraelska televizija Kanal 13, a prenose strani mediji.

Prema informacijama Kanala 13, izraelska vojska nastavlja da se priprema za potencijalne nezavisne operacije protiv Irana, držeći tu opciju otvorenom čak i ako Vašington odluči da se povuče iz direktnih vojnih akcija protiv Teherana.

Navodi se da ove pripreme u Izraelu dolaze u trenutku kada administracija američkog predsednika Donalda Trampa, naizgled, traži diplomatski način da okonča sukob koji je započeo 28. februara napadom SAD i Izraela na Iran.

Izveštaj dolazi usred porasta zabrinutosti unutar američke administracije zbog rizika od dalje eskalacije neprijateljstava.

Kejn traži Trampu izlaz iz rata s Iranom

CNN je juče objavio da je tokom poslednjih nekoliko nedelja general Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba vojske SAD, u privatnim razgovorima jasno stavio do znanja drugim visokim Trampovim savetnicima da Amerika mora da pronađe izlaz iz rata s Iranom.

Neimenovani izvori američke televizije preneli su Kejnove ocene da bi vojne opcije koje se trenutno razmatraju za eskalaciju sukoba mogle da se obiju o glavu Pentagonu, a samo korišćenje vazdušnih udara bez upotrebe drugih snaga verovatno neće postići navedene ciljeve koje je zacrtao Tramp.

- Kejn traži izlaz (iz rata s Iranom) - rekao je jedan od tri izvora CNN.

1/9 Vidi galeriju Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba američke vojske Foto: JIM LO SCALZO/EPA, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Yuri Gripas / POOL/ABACAPRESS POOL

Druga dva sagovornika te televizije su navela da Kejn nije jedini koji misli da je rat došao do prelomne tačke raskrsnicu.

Navodi se da je on o zabrinutosti zbog vojnih opcija za eskalaciju sukoba i mogućnosti pronalaženja izlaza iz rata razgovarao sa drugim ključnim zvaničnicima kabineta, uključujući direktora Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džona Retklifa, američkog državnog sekretara Marka Rubija i potpredsednika Džej Dija Vensa.

- Najviši američki general se nedavno sastao sa nekim od svojih ključnih istomišljenika među Trampovim savetnicima u nastojanju da olakša koordinaciju između (federalnih) agencija i osigura da su na istoj strani pre sastanaka sa predsednikom. Cilj je bio da se razjasne ograničenja i zamke dostupnih vojnih opcija, uključujući i one koje ne uključuju slanje američkih kopnenih trupa - rekli su izvori.

1/10 Vidi galeriju Obraćanje američkog ministra rata Pita Hegseta sa generalom Denom Kejnom u Pentagonu o toku rata u Iranu Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Jedan od izvora je u vezi sa Kejnovom inicijativom rekao da "misli da je to samo njegov način zaštite vojske", pozivajući se na generalove razgovore sa drugim visokim zvaničnicima nacionalne bezbednosti u Trampovom kabinetu o ratu u Iranu.

Tramp od starta protiv upotrebe kopnenih trupa

CNN podseća da je Tramp konstantno bio protiv ideje o raspoređivanju kopnenih trupa u Iranu, umesto toga ukazajući na to da veruje da bombardovanja mogu da primoraju Teheran da pristane na sporazum pod američkim uslovima.

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Navodi se da Kejn i drugi zvaničnici u Trampovom kabinetu privatno smatraju taj ishod malo verovatnim i umesto toga su nastojali da razviju druge opcije koje se uklapaju u predsednikove parametre.

Neimenovani zvaničnik Bele kuće pohvalio je za CNN Kejnov doprinos Trampovom timu za nacionalnu bezbednost, bez direktnog komentarisanja saznanja te televizije.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

- General Kejn predstavlja neverovatnu prednost za tim za nacionalnu bezbednost predsednika Trampa, a ogroman uspeh operacija "Epski bes", "Ponoćni čekić" i "Apsolutna odlučnost" govori sam za sebe. General uvek pruža tačne, nepristrasne informacije i mnoštvo opcija vrhovnom komandantu, koji na kraju donosi odluke na osnovu onoga što smatra najboljim za nacionalnu bezbednost SAD - poručio je taj zvaničnik.