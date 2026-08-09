IZRAEL KREĆE SAM NA IRAN AKO SE AMERIKA POVUČE? Navodno priprema vazdušne udare i u slučaju da Tramp posluša generala Kejna i sklopi mir sa Teheranom (FOTO)
Izrael se sprema za mogućnost da samostalno započne vazdušne udare na Iran ukoliko SAD postignu sporazum sa Teheranom i preduzmu korake ka okončanju rata.
To je sinoć objavila izraelska televizija Kanal 13, a prenose strani mediji.
Prema informacijama Kanala 13, izraelska vojska nastavlja da se priprema za potencijalne nezavisne operacije protiv Irana, držeći tu opciju otvorenom čak i ako Vašington odluči da se povuče iz direktnih vojnih akcija protiv Teherana.
Navodi se da ove pripreme u Izraelu dolaze u trenutku kada administracija američkog predsednika Donalda Trampa, naizgled, traži diplomatski način da okonča sukob koji je započeo 28. februara napadom SAD i Izraela na Iran.
Izveštaj dolazi usred porasta zabrinutosti unutar američke administracije zbog rizika od dalje eskalacije neprijateljstava.
Kejn traži Trampu izlaz iz rata s Iranom
CNN je juče objavio da je tokom poslednjih nekoliko nedelja general Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba vojske SAD, u privatnim razgovorima jasno stavio do znanja drugim visokim Trampovim savetnicima da Amerika mora da pronađe izlaz iz rata s Iranom.
Neimenovani izvori američke televizije preneli su Kejnove ocene da bi vojne opcije koje se trenutno razmatraju za eskalaciju sukoba mogle da se obiju o glavu Pentagonu, a samo korišćenje vazdušnih udara bez upotrebe drugih snaga verovatno neće postići navedene ciljeve koje je zacrtao Tramp.
- Kejn traži izlaz (iz rata s Iranom) - rekao je jedan od tri izvora CNN.
Druga dva sagovornika te televizije su navela da Kejn nije jedini koji misli da je rat došao do prelomne tačke raskrsnicu.
Navodi se da je on o zabrinutosti zbog vojnih opcija za eskalaciju sukoba i mogućnosti pronalaženja izlaza iz rata razgovarao sa drugim ključnim zvaničnicima kabineta, uključujući direktora Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džona Retklifa, američkog državnog sekretara Marka Rubija i potpredsednika Džej Dija Vensa.
- Najviši američki general se nedavno sastao sa nekim od svojih ključnih istomišljenika među Trampovim savetnicima u nastojanju da olakša koordinaciju između (federalnih) agencija i osigura da su na istoj strani pre sastanaka sa predsednikom. Cilj je bio da se razjasne ograničenja i zamke dostupnih vojnih opcija, uključujući i one koje ne uključuju slanje američkih kopnenih trupa - rekli su izvori.
Jedan od izvora je u vezi sa Kejnovom inicijativom rekao da "misli da je to samo njegov način zaštite vojske", pozivajući se na generalove razgovore sa drugim visokim zvaničnicima nacionalne bezbednosti u Trampovom kabinetu o ratu u Iranu.
Tramp od starta protiv upotrebe kopnenih trupa
CNN podseća da je Tramp konstantno bio protiv ideje o raspoređivanju kopnenih trupa u Iranu, umesto toga ukazajući na to da veruje da bombardovanja mogu da primoraju Teheran da pristane na sporazum pod američkim uslovima.
Navodi se da Kejn i drugi zvaničnici u Trampovom kabinetu privatno smatraju taj ishod malo verovatnim i umesto toga su nastojali da razviju druge opcije koje se uklapaju u predsednikove parametre.
Neimenovani zvaničnik Bele kuće pohvalio je za CNN Kejnov doprinos Trampovom timu za nacionalnu bezbednost, bez direktnog komentarisanja saznanja te televizije.
- General Kejn predstavlja neverovatnu prednost za tim za nacionalnu bezbednost predsednika Trampa, a ogroman uspeh operacija "Epski bes", "Ponoćni čekić" i "Apsolutna odlučnost" govori sam za sebe. General uvek pruža tačne, nepristrasne informacije i mnoštvo opcija vrhovnom komandantu, koji na kraju donosi odluke na osnovu onoga što smatra najboljim za nacionalnu bezbednost SAD - poručio je taj zvaničnik.